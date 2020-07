Hackean cuentas en Twitter de Obama, Biden, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las cuentas en Twitter de políticos, multimillonarios y empresas de Estados Unidos fueron hackeadas este miércoles.

De acuerdo con el sitio en internet de la cadena estadunidense CNBS, la primera cuenta en “caer” fue la del propietario de empresas como Tesla y SpaceX, Elon Musk.

En su cuenta apareció un mensaje en el que invitaba a hacerle transferencias con la criptomoneda Bitcoin y ofrecía duplicar el monto de lo que se le depositara.

“Me siento generoso debido al covid-19. Duplicaré cualquier pago BTC (Bitcoin) enviado a mi dirección BTC durante la próxima hora. ¡Buena suerte y mantente a salvo aquí!”, decía uno de los mensajes publicados en la cuenta de Elon Musk, que luego fueron borrados.

Poco después comenzaron a aparecer mensajes similares en las cuentas de Apple, Uber, el propietario de Amazon, Jeff Bezos, el fundador de Microsoft, Bill Gates, el exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, el candidato presidencial demócrata, Joe Biden y el rapero Kyne West.

La última cuenta que publicó ese mensaje fue la del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

De acuerdo con CNBS, la billetera que aparece en los tuits había recibido más de 11 bitcoins, con un valor superior a los 100 mil dólares, según el sitio Blockchain.com.

“Somos conscientes de un incidente de seguridad que afecta las cuentas en Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Actualizaremos a todos en breve”, publicó Twitter.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020