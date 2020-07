Policía de Jalisco “nos aventó a la maña”, acusa “El Mijis”

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, conocido como ‘El Mijis’, denunció que mientras realizaba su tour ciclista para conocer de cerca la violencia que vive cada estado, al pasar por Jalisco fue agredido, junto con su equipo, por policías estatales.

“Ayer mientras acampamos, la policía nos aventó a la maña y decidimos continuar nuestro paso. No buscamos broncas con nadie, solo soñamos con poder aportar algo para tener un México más chido”, escribió en su cuenta de Twitter.

En un video que compartió en esa misma red social, el legislador explicó: “Tuvimos un problema con la policía de Jalisco. El problema se suscitó porque estábamos tratando de acampar, como saben venimos quedándonos en casas de campaña. Llegan y nos dicen qué estamos haciendo ahí, ya les explicamos el proyecto y enseguida se retiran. Posteriormente regresan (civiles) como en una hora, pero llegan en un tono ya amenazante.

“Nos dicen que nos regresemos a nuestro rancho, que aquí no estamos en nuestro pinche rancho, que me retire o me va a cargar la chingada con todo y mis compas”.

Ante esa situación, el diputado y su equipo se retiraron para evitar problemas con los uniformados.

Añadió: “Es triste darse cuenta que algunos gobiernos siguen teniendo acuerdos con el narco, con la delincuencia organizada, y la verdad es triste tener que salir, casi huyendo. Nos aventaron a la maña y creo que es algo de lo que viven todos los mexicanos hoy en día, pero aquí seguimos y vamos a seguir haciendo patria”.

El diputado dijo que grabó el video cuando se encontraba en la entrada de Tepic, Nayarit, y advirtió que continuará con su recorrido.

