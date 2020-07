Ivanka y Donald Trump desatan polémica por promover una marca boicoteada por latinos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, desató controversia al publicar en redes una fotografía en la que aparece con una lata de frijoles Goya Foods, que es objeto de un boicot por parte de un sector de la comunidad latina en Estados Unidos.

La semana pasada, en la Casa Blanca, el presidente de la empresa, Robert Unanue, de filiación republicana, afirmó que “es una bendición tener un líder como Donald Trump”.

La declaración provocó el rechazo de un sector de la comunidad latina contra Goya Foods, compañía fundada por españoles emigrados a Puerto Rico.

Before the night is over, I’ll finish clearing the pantry of all Goya goods. Personal taste cannot obfuscate us from teaching our leaders, in business and everywhere, that Impeached Trump hurts us every day and that praising him has consequences. Good night. #BoycottGoya pic.twitter.com/EGPXWQW33Z

— Luis A. Miranda, Jr. (@Vegalteno) July 11, 2020