Raúl Jiménez se luce con golazo de volea ante el Burnley

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Raúl Jiménez se lució con un golazo de volea ante el Burnley y alcanzó su anotación número 17 en la Liga Premier de Inglaterra, en el empate del Wolverhampton (1-1).

Con esta anotación, el delantero mexicano acumula 26 goles en todas las competiciones en su brillante etapa con el Wolverhampton.

Jiménez conectó el esférico de primera intención dentro del área para superar el lance del guardameta tras previo remate de Matt Doherty, que rebotó en la defensa al minuto 76.

Raul Jimenez's 17th @PremierLeague goal of the season may have been his best yet.

🇲🇽🚀 pic.twitter.com/2wrxxnkdTO

— Wolves (@Wolves) July 15, 2020