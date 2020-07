La inseguridad, el principal problema para los establecimientos en el país: Inegi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La inseguridad es el principal problema al que se enfrentan los establecimientos de cualquier tamaño y de diverso giro en el país, revelaron los resultados definitivos de los Censos Económicos 2019, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los asaltos, los robos y un elevado porcentaje de homicidios afectaron al 43.4% de las pequeñas y medianas empresas (Pymes); mientras que la cifra para las grandes empresas ascendió al 40.4 por ciento.

Después de la inseguridad, tres de cada 10 establecimientos consideraron que otro de los grandes problemas son los elevados gastos en pagos de servicios como agua, luz y teléfono, seguido por altos impuestos, demasiados trámites para poder operar, altos costos en materias primas, insumos o mercancías y, en menor medida, la competencia desleal.

De acuerdo con el Inegi, en 2019 había en México 6.3 millones de establecimientos, con 36 millones de personas ocupadas en ellos. De ese universo, el 94.9% de los establecimientos son tamaño micro, 4.9% son pequeños y medianos, mientras que solo el 0.2% son grandes.

Eso no es todo, las Pymes aportan 30.7% tanto del personal ocupado como del valor agregado en nuestro país.

Atrapados en la informalidad

En México prevalece un alto índice de informalidad, ya que el 62.6% del total de los establecimientos son informales. Las entidades federativas que tienen los mayores porcentajes de personas ocupadas en negocios informales son Oaxaca, con el 50.1%; Guerrero, con 45.6%, y Chiapas, con 40.6 por ciento.

Según el Inegi, este tipo de negocios se caracterizan por tener cinco personas ocupadas o menos; no pagan contribuciones patronales a regímenes de seguridad social, ni otras prestaciones sociales, y no forman parte de una empresa con varios establecimientos

Asimismo, no cuentan con personal proporcionado por otra razón social, y no tienen pagos a otra razón social que contrata al personal y se los proporciona; no tienen gastos por servicios contables, legales y de administración; tampoco tienen gastos por asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos; y no utilizan un sistema contable, ni pagan los servicios de un contador externo para llevar sus cuentas.

Como dato, el 62.6% de los establecimientos son informales y ocuparon a 18.9% del personal ocupado, generando apenas el 3.0% del valor agregado. En contraparte, los establecimientos formales, que representan 37.4%, dieron empleo a 81.1% de todo el personal ocupado y generaron 97% del valor agregado.

Otros resultados que pueden apreciarse es que, mientras que en los establecimientos informales el 20.5% de su personal ocupado es remunerado (recibe un sueldo o salario), en los formales este porcentaje es de 87.5 por ciento.

