Google añadirá 117 nuevos emojis en Android 11

MADRID (Portaltic/EP).- La compañía Google mostró los diseños finales de los 117 nuevos emojis que añadirá en la próxima versión de Android, Android 11, con motivo del Día Mundial del Emoji.

Unicode, el consorcio multisectorial que decide sobre estándares basados en texto para Internet, anunció los nuevos emojis en enero y ahora están llegando a Android.

Concretamente, los usuarios podrán encontrar 62 nuevos personajes, así como 55 tonos de piel y variantes de género, que llegarán este otoño a Android 11.

Happy World Emoji Day! We’ve (polar) bear-ly been able to contain ourselves, but we can finally spill the (boba) tea on how we’re celebrating all things emoji. Today we’re introducing new emojis and improving existing ones → https://t.co/yLhTauya6z 📅 pic.twitter.com/vpTNXjSB9f

— Google (@Google) July 17, 2020