Revelan aportaciones de Salinas Pliego al partido y a la campaña de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los últimos cuatro años, las empresas del multimillonario Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos han aportado 570 mil 300 dólares al presidente Donald Trump y al Partido Republicano, entre ellos una ligera contribución de 6 mil 600 dólares para la campaña de reelección del magnate en 2020.

Los pagos fueron realizados por el Comité de Acción Política de la empresa Purpose Financial Inc., la filial de Elektra en Estados Unidos –que anteriormente se llamaba Advance America–, especializada en préstamos no bancarios a corto plazo con tasas de interés de hasta 495%, según documentó el sitio ChedrauiLeaks, operado por el Sindicato de Trabajadores de la Industrial de Alimentos y el Comercio de Estados Unidos.

De acuerdo con los documentos exhibidos por el sindicato, los 6 mil 600 dólares enviados al comité de la “Victoria de Trump” entre octubre y febrero se sumaron a otros 250 mil dólares que la empresa del multimillonario regaló a Trump para financiar su ceremonia de inauguración presidencial de enero de 2016, y a otros 10 mil dólares para la transición oficial.

Aparte, el sitio informó que la empresa otorgó 289 mil 500 dólares a diversos candidatos del Partido Republicano durante la administración de Trump, marcada por una agudización del discurso antimigrantes en los rangos del partido que llevó el magnate a la Casa Blanca.

Salinas Pliego formó parte de la delegación de empresarios mexicanos que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su viaje a Washington de la semana pasada; en la cena que se llevó a cabo en la Casa Blanca, el magnate mexicano compartió la mesa con López Obrador, Trump y el otro multimillonario Carlos Slim Helú.

