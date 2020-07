Vicente Fox emprende carrera de influencer; vende sus videos en 255 dólares

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La famosa respuesta que Vicente Fox dio en un debate y que lo apuntaló a la presidencia en el 2000, “Hoy, hoy, hoy”, ha quedado en el ayer.

Sin olvidar la investidura que portó hace 20 años, el exmandatario se dedica ahora a hacer videos en los que envía mensajes en español o en inglés, o canta “happy birthday to you” a quien pague 255 dólares en la página Cameo.

El pasado 6 de julio, en su cuenta de Twitter, el guanajuatense llamó a visitar su perfil en la nueva plataforma para celebridades.

En uno de los clips promocionados ahí se le escucha decir:

“Hola Ricky, Ricky qué tal cómo estás, aquí tu amigo, con el gusto de saludar y felicitar a Spanky tu señora esposa que ha abierto este pequeño mercado en Del Río, Texas, solamente con productos de altísima calidad, ya sean de Texas o de México y que, orgullosamente tienen nueces de estos dos lugares, yo sé que van a tener mucho éxito.

“A todos los clientes por favor arrímense, aquí están los mejores precios, la mejor calidad de producto, se los recomiendo, un paisano de ustedes Vicente Fox, ya sea que vivas del lado texano o del lado mexicano, allá en Del Río, Texas. Felicidades por esta apertura. Es una emprendeduría (sic) que generará algún empleo, que generará riqueza, que todos compartimos, por eso clientes, consumidores, arrímense que esto está muy bueno. Un saludo”.

En los clips aparece con lentes de color amarillo. En siete luce camisas a cuadros de color azul y rojo y en otros dos una playera color negro. En tres colocó el hashtag #cumpleañoscelebración, dos #aniversario, otros dos #anuncio y dos más no están etiquetados.

En su perfil aparece la fotografía de su rostro, acompañada con su nombre: “Vicente Fox. Presidente de México”. Tiene ocho videos y una calificación de 4.4 estrellas, con la prioridad de realizarlos “por caridad”. Para ello solicita el pago de 255 dólares. Responde en un día y acompaña su perfil con las palabras: #En Español #Emprendedores #Destacado #Más #Política y #En Español #Para la caridad #Nuevo y Notable.

Aquí los comentarios, algunos traducidos:

—“muchas gracias Senior (sic). Realmente nos gusta;)” (cinco estrellas)

—“Él es genial” (cuatro estrellas)

—“Fue bueno, pero se equivocó de nombre. ¿Puede por favor rehacer un buen mensaje para Michael Shayota? No Mark. Y la iluminación era mala”. (una estrella)

—“Absolutamente brillante. Gracias Vincente (sic), aprecio tu tiempo y pensé que pusiste en el mensaje. ¡Gracias! (cinco estrellas)

—“¡Gracias presidente, eres una persona increíble y dijo que espera que algún día pueda conocerte!” (cinco estrellas)

—“Mil gracias! ¡Un regalo muy especial!” (cinco estrellas)

—“Fabuloso, gracias, suficiente improvisación para hacerlo con tu propia voz (literalmente) Todo por una buena causa. Hacemos el debut el jueves, su cumpleaños. ¡Mis hijos creen que le ENCANTARÁ!” (cinco estrellas)

—“¡Qué gran hombre! ¡Muchas gracias!” (cinco estrellas)

“Vivo al día”

En mayo, Vicente Fox dijo: “Yo vivo prácticamente al día, todo mi dinero lo metí a las fundaciones, el dinero que he ganado en conferencias, por las cuales llegué a cobrar hasta 200 mil dólares”. Así lo señaló en entrevista con Camilo Egaña para CNN en Español.

Siguió: “Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie, yo he hecho mi patrimonio con trabajo, sí con una herencia que nos dejó mi padre a nueve hermanos”.

Dos meses después se unió a la app Cameo para vender videos personalizados por 255 dólares, 5 mil 747.07 pesos mexicanos al tipo de cambio de este 17 de julio. En su perfil dice que está beneficiando a una caridad, la cual no especifica.

El origen

De acuerdo con una publicación publicada por el diario El Tiempo, de Bogotá, Colombia, el 1 de marzo de 2019, la idea de Cameo surgió en Chicago, en abril de 2016, cuando el británico Martin Blencowe, uno de los cofundadores, quien en ese tiempo era productor audiovisual y agente de la NFL, convenció al defensa del equipo Seattle Seahawks, Cassius Marsh, que enviara un video para su amigo Brandon, felicitándolo por el nacimiento de su primer hijo.

En octubre de ese año, la idea se convirtió en negocio, en el que participaron el exejecutivo financiero de LinkedIn, Steven Galanis, y el exingeniero de Microsoft e influencer de Vine, Devon Townsend.

Cameo es un término que se refiere a la aparición breve de una persona famosa en una película o serie televisiva. Su popularidad en las redes sociales radica en hacer una conexión virtual con celebridades mediante un clip valuado en dólares que varían de acuerdo con la fama del personaje.

En junio de 2019, la app tenía más de 15 mil famosos inscritos. Ahora cuenta con más de 30 mil celebridades inscritas entre atletas, cantantes, actores, participantes de reality shows e influencers de redes sociales.

La app Cameo en la que ahora participa Vicente Fox es considerada la primera tienda en línea de experiencia para fans, en todo el mundo.

