Salud descarta por ahora regreso a clases en agosto, “quizá en septiembre”

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, previó hoy que en México no habrá regreso a clases en las escuelas públicas de todo el país en el mes de agosto.

Dijo que ayer por la noche sostuvo una sesión de trabajo con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, donde analizaron detalladamente el curso de la epidemia en las distintas entidades federativas del país, para evaluar la situación.

“En este momento la decisión no está tomada, pero existen algunas indicaciones que sugieren que definitivamente en el mes de agosto no va a ser posible regresar a clases, quizá en el mes de septiembre. Pero insisto, todavía no se toma una decisión, depende de muchos factores”, dijo el funcionario federal en conferencia.

Dijo que será el martes 21 de julio cuando se realice una reunión de trabajo periódica que encabece el presidente, donde se analizarán las distintas propuestas para el regreso a clases.

Planteó que “existe el riesgo inminente de que haya un rebrote” y que esto debe ocuparnos para no incrementar el número de contagios, sobre todo en entidades como Chiapas, donde ya este lunes 20 de julio pasan a semáforo naranja.

Modelo de intervención local

López-Gatell Ramírez presentó en su conferencia de prensa el plan piloto del Modelo de Intervención Local para la Salud Comunitaria, para las comunidades rurales indígenas de todo el país.

Comparto un resumen de las características del modelo de intervención local de salud comunitaria en el contexto de la epidemia de #COVID19 que hoy dimos a conocer en Chiapas. pic.twitter.com/qkHXGNEcQH — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) July 18, 2020

Este plan está encabezado por la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y el secretario de Agricultura, Víctor Suárez, y se echará a andar en la entidad con los 124 ayuntamientos de la Red de Municipios por la Salud en Chiapas.

Se llevó a cabo la ‘Presentación de la Estrategia de Intervención Local de Salud Sanitaria de Chiapas’. Expusimos la importancia del cuidado de la salud para procurar el bienestar de nuestros pueblos y el de nuestras futuras generaciones. pic.twitter.com/Q2VdCfwOA6 — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) July 18, 2020

En la conferencia también estuvo el director del IMSS, Zoé Roble Aburto, quien también participará en este modelo de intervención local para la salud comunitaria.

López-Gatell fue optimista al señalar que en entidades como Chiapas las cifras de contagios y fallecidos van a la baja, y que cada vez más hay camas disponibles para los que necesitan.

Dijo que si bien Chiapas registra 380 fallecidos y ellos más de 800, es porque son de chiapanecos que han fallecido en otras entidades del país y que los que reporta la Secretaría de Salud en Chiapas sólo son de los que han fallecido en esa entidad físicamente. Es decir, han fallecido cerca de 500 chiapanecos en otras entidades, más que en su propia tierra.

