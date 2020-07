Frente a denuncia de MC, estaré pendiente de lo que instruya la Función Pública: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que estará al pendiente de lo que instruya la Secretaría de la Función Pública (SFP) respecto a una denuncia que Movimiento Ciudadano impulsa contra el manejo de la pandemia de covid-19 en México.

El coordinador del partido Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, anunció que presentaría ante la SPF una denuncia contra el Gobierno de México y López-Gatell Ramírez por “negligencia y omisiones”.

Al respecto, el funcionario sostuvo:

“No tengo una opinión específica sobre la denuncia, puesto que no la conozco. Si supe que la presentaron y estaré pendiente de lo que instruya la Secretaría de la Función Pública. Todas y todos los funcionarios siempre tenemos que estar listos para responder cualquier cuestionamiento. Esperaremos a ver qué nos requiere la Función Pública”.

Sobre la acción de demandarlo por parte de este instituto político o cualquier otro, lo consideró parte de la vida pública de la nación y de la etapa política que están comenzando en el país, quizá para posicionarse o mostrar fuerza.

“Yo no me meto en esas cosas, yo creo que se les debe respetar a los partidos políticos”, relató.

Encuentro con panistas

En cuanto a la supuesta cancelación de una reunión de López-Gatell con los gobernadores emanado del Partido Acción Nacional (PAN) aclaró: “Entiendo que esto lo habían acordado con el secretario de Salud, Jorge Alcocer y quedó en pendiente. No hay ninguna intención de inhibir el diálogo. Yo no tenía claridad de que era una decisión o algo ya agendado. Sin embargo, el mecanismo de diálogo que hemos tenido desde hace más de mes y medio es con la Conferencia Nacional de Gobernadores.

“Lo que se acercó en la más reciente sesión, que fue el jueves pasado, es que tendríamos una conversación con la Comisión de Salud. La Conago tiene comisiones temáticas de distintos temas y hay una sobre salud que preside el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila y fue él mismo quien propuso que la reunión fuera con la Comisión de Salud.

“Hoy, el presidente de Conago, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, tuvo una conversación larga con el secretario de Salud y se acordaron los mecanismos de continuar este diálogo”, añadió.

En ese sentido, pidió no asustarse porque no se haya realizado esa reunión. Confió en que no se ofenderán los gobernadores panistas porque, dijo, “las cosas son más trascendentes que eso”.

Pidió entusiasmarse con vacunas

López-Gatell Ramírez recomendó a la población entusiasmarse por saber que el mundo se acerca a tener una o más vacunas para combatir o prevenir el covid-19.

En la conferencia de prensa diaria para hablar sobre la epidemia de SARS-CoV2 en México, señaló que desde el jueves 16 de julio han sido publicadas investigaciones sobre tres posibles vacunas que están en la fase tres de la investigación clínica, lo cual quiere decir que han arrojado resultados prometedores sobre el avance en el desarrollo de las mismas.

“Yo recomendaría, desde luego, entusiasmo, por saber que se acerca el mundo a tener una vacuna, una o más, puede que haya más de una y más de una es mejor porque las oportunidades para seguir un producto en precios racionables es mejor y hasta ahorita hay tres que están en la fase puntera, hay otras nueve que están en una fase, once ya, en una fase avanzada de investigación clínica, y cerca de 140 que iniciaron alguna clase de investigación”, indicó.

En ese sentido, prometió una sesión específica para ver en qué etapa de desarrollo están las vacunas, de las cuales se está hablando entre científicos.

Reconocer manifestaciones clínicas

López-Gatell resaltó la importancia de reconocer estadísticamente las manifestaciones clínicas o variaciones para predecir el comportamiento de la enfermedad, su pronóstico y así saber con antelación quién puede desarrollar de manera grave el covid-19, quien puede tener afecciones pulmonares o cardiacas, etcétera.

“Una de las situaciones que ha sido característica de México, no exclusiva, pero ciertamente característica, es la enorme epidemia de enfermedades crónicas que tiene México: diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, una serie de afecciones, una proporción importante de los cánceres relacionados con la obesidad y este conglomerado de afecciones explican la mitad de la mortalidad en México desde al menos doce años, posiblemente más”, señaló.

Esto hace que el comportamiento de covid-19 aún en la forma clínica, en la parte médica, como se presenta en cada individuo pueda ser diferente al que ocurre en otras regiones, destacó.

“Covid-19 es una enfermedad que ha sido mayormente conocida por las afecciones pulmonares, pero existen varios trabajos científicos, también de investigación clínica, que han descrito trastornos neurológicos, trastornos cutáneos, trastornos hepáticos, trastornos renales, trastornos cardiacos. Y uno de los mecanismos de daño fatal por los que covid-19 puede causar la muerte es la afección cardiaca, ya sea por trastornos relacionados con el ritmo o alteraciones de la contractilidad que no han sido todavía totalmente entendidas”, agregó.

Más complejo que una pulmonía

Por eso, recordó, el covid-19 es una enfermedad de mayor complejidad que solo una neumonía.

“Algunos estudios han demostrado que los mecanismos de daño deberían ser semejantes por ejemplo estas afectaciones cutáneas se relacionan con esta combinación de un trastorno inflamatorio con un trastorno de coagulación en la microvasculatura, en los vasos sanguíneos de pequeño calibre y pueden dar efectivamente a unas lesiones necróticas o inflamatorias en la piel”, apuntó.

No obstante, reconoció que en México no se conoce una descripción sistemática de todas las series de casos, aunque el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” publicó una de las primeras series clínicas de detalles sobre la presentación de covid-19, ante lo cual, consideró, “vale la pena estar pendientes de otras publicaciones semejantes en nuestro país”.

Finalmente, respecto al término del decreto para que la población vulnerable no trabajara durante la pandemia, el cual caduca el 1 de agosto, López-Gatell comentó que han estado trabajando para que las y los trabajadores de la administración pública puedan retornar con seguridad a sus labores, protegiéndolos a todos, incluyendo a quienes tengan enfermedades crónicas o sean mayores de 60 años y vislumbró su próxima publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

