Lilly Téllez asegura que denunciará a López-Gatell por “inepto e irresponsable”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Los intentos de los grupos opositores al gobierno actual por denunciar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, no cesan. Por el contrario, se han incrementado.

Hace unos días, la senadora del PAN, Lilly Téllez, afirmó que un grupo de legisladores de oposición pretendía denunciar a López-Gatell por “inepto e irresponsable” en el manejo de la epidemia por covid-19.

No obstante, este martes anunció que será ella quien presentará la queja, aunque no definió ante qué instancia.

“Yo denunciaré a @HLGatell por inepto, irresponsable, por negligencia criminal. Le ha mentido a los ciudadanos (sic) y al Sr. Presidente.

“Estamos hartos de los políticos que solo piensan en salvar las elecciones sin ver que la gente solo quiere salvar la vida y su trabajo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Una semana atrás, precisamente el 14 de julio, la legisladora que llegó al Senado de la mano de Morena y en abril de este año se enrolló a la bancada del PAN, informó que “un grupo de legisladores de oposición” denunciaría a López-Gatell por el manejo de la pandemia, en momentos que el país tiene más de 35 mil muertos (cifra hasta ese día).

En una conferencia junto a otros integrantes del grupo parlamentario del PAN en el Senado, acusó:

“Estamos buscando algunos senadores la forma de acusar a López-Gatell por negligencia criminal. López-Gatell es una persona que quería los reflectores, pero no quiso la responsabilidad. Desde el principio, toda la estrategia del gobierno fue decirle a la población que sólo se escuchara a López-Gatell, a él y únicamente a él, hasta descalificó a gobernadores, descalificó a todo mundo, porque sólo había que hacerle caso a López-Gatell, y a la hora de rendir cuentas entonces se está lavando las manos”.

Téllez criticó que el vocero de la estrategia del gobierno contra la pandemia se haga “la víctima” ante las críticas ciudadanas y también de opositores por su gestión de la crisis sanitaria.

“López-Gatell nada más habla y ajusta su discurso cada día a lo que le convenga a él, no lo que le convenga a los ciudadanos, hemos tenido un pésimo manejo de la pandemia porque no hay científico a cargo. López- Gatell es un burócrata, un grillo que sólo está viendo por quedar bien frente al presidente de la República y eso es lo que nos ha hundido en esta pandemia”, acusó la exconductora.

A sus críticas se sumó la también senadora del PAN Xóchitl Gálvez, quien cuestionó las contradicciones del discurso del subsecretario de Salud y del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que mientras el primero habla de que la situación es grave, el segundo asegura que la pandemia está disminuyendo.

“Es un desastre, López-Gatell es un desastre, es un sinvergüenza, de verdad, me da una pena decirlo, pero 35 mil personas fallecidas es de terror. Niños que han perdido la vida, cuando en otros países fue remoto el caso de un niño que perdió la vida”, criticó Gálvez.

A la batahola se sumó la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado, la panista y excandidata presidencial en 2012, Josefina Vázquez Mota, quien relacionó la negligencia con el número de muerte de infantes por covid-19.

Luego, el 16 de julio, el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, Gabriel Regis López, dio 15 días para que López-Gatell justificara su decisión de no publicar el semáforo epidemiológico semanal por covid-19.

Esto a raíz de una solicitud de amparo promovida por el abogado Carlos Escobedo Suárez, quien también había pedido al juez que obligara al funcionario público a reanudar la difusión del color del semáforo, suspendida el 10 de julio porque, según López-Gatell, se encontraron inconsistencias en la información entregada por algunos estados, en relación con la pandemia.

Pese al barullo provocado por la noticia y tras retuitear la nota informativa publicada en el periódico Reforma, este 16 de julio Carlos Escobedo Suárez explicó tres puntos de su demanda en su cuenta de Twitter @carlosescobedos:

“1. Aclarar que soy pasante en derecho, y que no me ostento, aún, como licenciado. 2. La demanda tiene un interés técnico y académico, no político. 3. Desde mi punto de vista, el Subsecretario ya aclaró públicamente, posterior a la demanda, las razones de la decisión”.

Ese día, en la conferencia de prensa vespertina e informativa sobre la pandemia de Covid-19 en México, se le cuestionó sobre este amparo, a lo cual respondió:

“Hasta el momento no tengo conocimiento de que la Oficialía de Partes o cualquier otro mecanismo oficial de comunicación de la Secretaría de Salud o la subsecretaría que está a mi cargo se haya recibido este tipo de cosas. En el momento en que tengamos ese conocimiento específico de cuál es la inquietud del ciudadano que ha presentado esta inconformidad y la resolución del señor Juez, pues responderemos como sea apropiado”.

La víspera, el coordinador del partido Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, anunció que presentaría ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia contra el Gobierno de México y López-Gatell por “negligencia y omisiones”, respecto a la crisis sanitaria.

Al respecto, el funcionario sostuvo:

“No tengo una opinión específica sobre la denuncia, puesto que no la conozco. Si supe que la presentaron y estaré pendiente de lo que instruya la Secretaría de la Función Pública. Todas y todos los funcionarios siempre tenemos que estar listos para responder cualquier cuestionamiento. Esperaremos a ver qué nos requiere la Función Pública”.

Sobre la acción de demandarlo por parte de este instituto político o cualquier otro, lo consideró parte de la vida pública de la nación y de la etapa política que están comenzando en el país, quizá para posicionarse o mostrar fuerza.

“Yo no me meto en esas cosas, yo creo que se les debe respetar a los partidos políticos”, relató.

