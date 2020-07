No hay evidencia que covid-19 se transmita vía sexual: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Hasta el momento no existe evidencia sustantiva de que el virus SARS-CoV-2 causante del covid-19 sea transmitido por vía sexual, reconoció el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

“Pero si hay besos, abrazos o cercanía, sí se puede transmitir”, sostuvo durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que en la reproducción humana hay un fenómeno de acercamiento físico y, si una de las dos personas tiene covid-19, durante los primeros 14 días o incluso los dos días antes del inicio de los síntomas, en donde ya se puede tener la capacidad de infectar, si hay besos, abrazos o cercanía, se puede transmitir, pero es por la vía respiratoria, no por la vía sexual.

Nota relacionada: Una vacuna china es segura e induce respuesta inmune, según estudio fase 2

Desde Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez expuso:

“En el portal del Centro para la Prevención y Control de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, mejor conocido como CENSIDA y que es www.censida.gob.mx hay una sección específica sobre la sexualidad y el covid-19 y hay varios documentos de consulta, en donde la doctora Alethse de la Torre Rosas, directora general y su equipo, han puesto a disposición la evidencia científica más reciente sobre el tema”.

El tema surgió a pregunta expresa sobre el riesgo de enfermarse de covid-19 en “la reproducción normal”, a lo cual, el funcionario de la Secretaría de Salud recordó que este tema ha sido abordado desde el principio de la pandemia, cuando se detectaron los primeros casos en China y se contó con información muy valiosa sobre los posibles mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2.

“Se buscaron en distintos estudios, con distinta intensidad, otras vías convencionales de transmisión por secreciones respiratorias. Se verificó que es el mecanismo de transmisión. Se buscó que si se podía transmitir por agua y alimentos y se descartó si podía haber animales que fueran reservorios y que se transmitieran, descartó si hubiera vectores insectos como mosquitos y no se encontró evidencia de ello. Que si se transmitiera por sangre no hay una evidencia sustancial de que éste sea un mecanismo de transmisión relevante”, igual que no hay evidencia de la transmisión por la vía sexual, recalcó.

Comentarios