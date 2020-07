Gobierno, organizaciones obreras y patronales acuerdan reforma al sistema de pensiones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un acuerdo entre los sectores obrero, patronal y los poderes Ejecutivo y Legislativo, se plantea renovar el sistema de pensiones mediante una reforma que fue anunciada hoy.

La conferencia de prensa presidencial fue el marco para dar a conocer la iniciativa que durante un año fue integrada por los representantes obrero patronales, la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que esta mañana se posicionaron destacando diferentes aspectos de la iniciativa con una orientación preventiva pues, con el modelo vigente, los trabajadores activos recibirían una pensión inferior a la mitad de sus ingresos.

Los representantes de los llamados “factores de la producción”, se reunieron hoy en Palacio Nacional, pero fue el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien expuso el contenido de la iniciativa que, entre sus aspectos más destacados, considera que los trabajadores eleven su tasa de retiro hasta 40% y en aquellos que perciben hasta cinco salarios mínimos, un incremento de 31% a 54%.

“Anunciamos juntos con afores y el presidente, el compromiso para llevar las comisiones a estándares internacionales, lo que incrementa las aportaciones de los patrones; que los rendimientos de las afores aumenten, pero vayan a dar a los trabajadores, que no se queden en las administradoras y esto se suma a los acuerdos iniciales para mejorar el nivel de vida de los mexicanos en su etapa de adulto mayor”.

El presidente López Obrador destacó la participación en los trabajos del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, por haber hecho a un lado las diferencias y mantener su participación y promoción de la propuesta entre el sector privado. Además, consideró importante el apoyo de Carlos Aceves del Olmo, el dirigente de la CTM, ambos presentes hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Si se trata de poner estrellitas yo diría que le correspondería antes que a nadie la realización de esta nueva propuesta a Carlos Salazar Lomelín.

“Él ha venido trabajando durante un año, incluso hemos tenido diferencias, nos distanciamos por la sana distancia, sin embargo, el continuó tratando, hablando, con los representes del sector empresarial y siguió el diálogo a través del secretario de Hacienda y fue muy importante el apoyo del senador Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, quien ayudó a construir este proyecto que hoy se va a dar a conocer”, expresó.

Reforma “histórica”: Salazar

Desde hace aproximadamente un mes, el presidente López Obrador había dicho que el tema se estaba revisando, advirtiendo que el problema del sistema pensionario haría crisis a partir de 2024.

De acuerdo a lo expuesto por Arturo Herrera, la propuesta de reforma contempla además del mencionado incremento en los montos para los trabajadores, que el limite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada baje de 25 a 15 años.

Se buscará, dijo, pasar de mil 250 a 750 semanas obligatorias para obtener una pensión garantizada, y aclaró que las aportaciones de los trabajadores no se incrementan, solo la aportación patronal se eleva de 5.15 a 13.87%.

“No es un asunto menor, se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores, es que tengan -como el presidente lo señaló- acceso a un retiro justo, acceso a una retiro digno”, dijo Herrera.

Como se sabe, actualmente, se requieren de 25 años de cotización y 60 años como edad mínima de retiro, edad esta última que se mantendrá para sumar el monto ahorrado y las semanas que hayan trabajado.

Carlos Salazar, consideró la reforma como “histórica” y aseguró que los beneficiarios directos serán alrededor de 20 millones de mexicanos.

Salazar Lomelí, que en los últimos meses tuvo diferentes desencuentros como la mayoría de los líderes de cámaras y organismos empresariales, con el gobierno federal, hoy fue enfático en llamar al Congreso a que apruebe la iniciativa.

“Acciones como las que hoy se anuncian son verdaderamente trascendentes. Vamos a tocar la vida de más de 20 millones de mexicanos. Lo más importante: que va a corregir la pensión de los adultos mayores, es lo que ayuda a compensar lo que el sistema de afores no da”, dijo.

En el salón tesorería estuvieron presente los líderes legislativos de Morena, Mario Delgado, de la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal, de la de Senadores.

Delgado sostuvo que, siendo la cámara de origen, la iniciativa será prioritaria para su discusión y aprobación en el mes de septiembre, en tanto, Monreal, ofreció sacar la propuesta con rapidez.

“Esta iniciativa es, desde mi punto de vista, el inicio, no la solución definitiva, pero el inicio de resolver un problema”, dijo Monreal.

Pensión pírrica

Los datos de la Secretaría de Hacienda, muestran que actualmente solo el 34% de los trabajadores alcanza para tener una pensión garantizada, pero es baja, del 30% de lo que percibían durante su etapa productiva. La reforma se propone elevar el acceso a una pensión hasta el 82% de los trabajadores.

“El asunto no es sencillo, no ha sido fácil llegar a donde hemos llegado. Ha habido una insistencia permanente de todas las organizaciones para que las pensiones sean verdaderamente útiles para cuando los trabajadores terminen su vida laboral y puedan tener tranquilidad”, dijo el cetemista Carlos Aceves, recordando que durante dos décadas el tema no se había tocado.

El sistema pensionario mexicano fue reformado por última vez hace 23 años, durante la administración de Ernesto Zedillo y la consecuencia de esa reforma ha sido considerada por organismos multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo, y especialistas en derecho laboral, como uno de los elementos de precarización laboral.

