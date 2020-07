AMLO no cree que cubrebocas ayude a reactivar economía; Herrera cede y dice que era una analogía

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, reculó en su postura sobre que el uso de cubrebocas es uno de los elementos para relanzar con éxito la economía, luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, considerara dicha declaración como desproporcionada.

A pregunta expresa de una reportera en su conferencia matutina, el mandatario señaló que, si el cubrebocas fuera una opción para la reactivación económica, él se lo pondría de inmediato.

“Creo que está muy desproporcionado, ojalá y fuera eso. […] Si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato, pero no es así. […] No creo que haya dicho eso Arturo”, declaró el presidente.