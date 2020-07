Diputados designan a los cuatro nuevos consejeros del INE para periodo 2020-2029

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral fueron aprobados por mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Los elegidos son Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, Martín Faz Mora y Uuc-kib Espadas Ancona.

Los nuevos consejeros, que cumplirán un periodo que inicia el próximo 27 de julio y concluirá el 26 de julio de 2029, fueron electos con 399 votos a favor, 5 abstenciones y 5 sufragios en contra.

#ÚLTIMAHORA Con 399 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, elegimos como consejeras y consejeros del @INEMexico a: 🔹Norma Irene De la Cruz (@NormaIDeLaCruz)

🔹Carla Astrid Humphrey (@C_Humphrey_J)

🔹J. Martín Fernando Faz (@MartinFazMora)

🔹Uuc-kib Espadas (@Uuckib) pic.twitter.com/CAxniVL3qm — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 23, 2020

Los coordinadores parlamentarios de Morena, Mario Delgado Carrillo; del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez Cisneros; de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla; del PES, Jorge Arturo Argüelles; del PVEM, Arturo Escobar; y del PRD, Verónica Juárez, coincidieron en señalar que los consejeros electos no responden a ningún partido ni a “cuotas ni cuates” y que esperan que operen sólo a favor de México y no de algún interés partidista.

Sólo el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, reiteró su descalificación al Comité Técnico de Evaluación que consideró “fue parcial”, y aclaró que se sumaban al voto a favor de los nuevos consejeros para evitar que el proceso terminara en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los nuevos integrantes del INE serían determinados por insaculación.

Antes de que iniciara la sesión, los siete coordinadores ofrecieron una conferencia de prensa en la que adelantaron que votarían a favor de los cuatro consejeros propuestos por Mario Delgado, en su calidad de presidente de la Jucopo. El diputado morenista ya había consensado al interior de su grupo parlamentario dicha lista.

En su intervención en el salón de plenos de San Lázaro, Mario Delgado dijo que se cumplió con el compromiso de no actuar como en el pasado “porque no somos iguales, porque no llegamos para convertirnos en lo que prometimos combatir”.

“Los hoy electos no le pertenecen a nadie y no le deben el favor a ninguna fuerza política”, remachó.

El panista Romero Hicks dijo que votarían a favor “de la esperanza de un México mejor”, y que reconocía en los consejeros que serían electos “honestidad, capacidad profesional, independencia y carácter”.

René Juárez Cisneros dijo que había ganado la política y que “ninguno de los consejeros electos pertenece a partido político alguno y confió en que cumplirán con la palabra empeñada de actuar con imparcialidad y a favor de la democracia.

Las negociaciones en la Jucopo iniciaron este martes y concluyeron hoy a media tarde, cuatro horas después de las 16:00 horas, tiempo fijado para el arranque de la sesión del segundo periodo extraordinario de la Cámara de Diputados. La votación concluyó pasadas las 19:30 horas.

La elección de los consejeros era el único tema agendado en este segundo periodo extraordinario.

Los nuevos consejeros serán recibidos en el INE para la toma de protesta.

Los perfiles

Norma Irene de la Cruz Magaña es licenciada en Periodismo y Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y con experiencia como observadora y asesora electoral en diversos países

Carla Humphery Jordan es licenciada en Derecho por el ITAM. Del 2006 al 2013 fue consejera electoral en el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal.

Martín Faz Mora es licenciado en Filosofía. Fundó el Centro Potosino de Derechos humanos y fungió como consejero electoral en San Luis Potosí del 2014 al 2020.

Finalmente, Uuc-kib Espadas Ancona fue fundador del PRD y diputado federal por Campeche de 2000 a 2003.

Comentarios