López-Gatell: en ningún país está autorizado el dióxido de cloro para tratar covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no existe evidencia científica ni en México ni en el mundo que muestre que el dióxido de cloro es un producto eficaz y tampoco necesariamente seguro para el control, prevención o tratamiento de covid-19.

En la conferencia de prensa vespertina sobre la epidemia en el país, el funcionario indicó que, efectivamente, se ha difundido por distintos mecanismos de redes sociales, videos e internet la idea de que este producto podría ser benéfico para prevenir o tratar el covid-19.

“No existe evidencia científica, no es un producto autorizado por las autoridades sanitarias, ni de México ni de ningún otro país”, sostuvo en respuesta a una pregunta sobre ese tema.

“Recientemente también se difundieron videos de que, en algunos países sudamericanos, en particular Bolivia, este producto podría estar cercano a una autorización sanitaria. Hemos hecho rastreos y no hay una evidencia apropiada que indique que así va a ser”, añadió.

Pruebas clínicas

López-Gatell confirmó que México no tiene una participación en los ensayos clínicos de las tres vacunas para combatir o mitigar el covid-19 que, en este momento, están en la fase tres, la última para su eventual aprobación y venta en el mundo.

En la conferencia de prensa vespertina sobre la epidemia en el país, destacó que, más allá de la existencia de múltiples ensayos de vacunas, es más importante establecer un marco de referencia de acceso equitativo a potenciales vacunas covid-19.

Por eso, se refirió a la reunión sostenida esta mañana con miembros de la iniciativa Covax de las organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud para participar en un mecanismo de acceso justo en término de precios a esta vacuna, la cual todavía no existe.

“Es importante que en esta etapa cuando todavía no existe, que quede claro, en este momento 22 de julio, no existe todavía ninguna vacuna que haya demostrado eficacia y tampoco seguridad para su uso en humanos. Ninguna, ninguna, están en fase todavía de investigación. Sin embargo, es esperable que pudieran tener una vacuna o más y es muy importante que México participe en mecanismos de acceso equitativo, de acceso justo en términos de precios, a las vacunas”, resaltó.

Es por ello que México ha tomado la decisión de encaminar sus esfuerzos al Fondo Rotatorio de la OPS, mecanismo de colaboración técnica y de acceso a las vacunas para fomentar o facilitar el acceso justo a los productos de las vacunas covid-19 en México.

“Esa es la dirección, lo que el presidente ha instruido, que México se encamine a este mecanismo, como el mecanismo preferencial. ¿Quién representa a México en la OMS? La Secretaría de Salud, el secretario de salud tiene la atribución específica de representar en la OMS y en la OPS y es un gran gusto colaborar en ese mecanismo”, indicó.

Vacunas para mitigar o para eliminar

Resaltó que en la reunión con la iniciativa Covax se comentó sobre cómo calcular la demanda, porque existen muchos elementos de definición que se necesitan hacer, no solo en México, entre otros, sobre la magnitud y el nivel de eficacia que pudieran tener las vacunas y cuáles pueden ser los objetivos específicos.

“Hay vacunas que se utilizan con el objetivo de controlar o de eliminar la presencia de enfermedades infecciosas en la población y otras no, otras tienen como objetivo mitigar o reducir riesgos. Tal es el caso de la vacuna contra la influenza que no se utiliza con el propósito de eliminar o evitar que haya contagios de influenza. No. Se usa para reducir los riesgos de que la influenza se presente como una enfermedad grave en las poblaciones de más alto riesgo y es muy probable que ésta sea la perspectiva con covid-19 pero todavía eso dependerá de la magnitud de la eficacia de las vacunas, misma que no se conoce, porque todavía no ha sido demostrada en los ensayos clínicos”, agregó.

Respecto a si en México se están realizando ensayos clínicos sobre vacunas, López-Gatell aseguró que realizarán una presentación para informar a la población porque se han hecho en diversas instituciones de salud en el país.

El convenio con hospitales privados

Por su parte, Karla Berdichevsky Feldman, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, confirmó la veracidad de los datos sobre el convenio establecido con hospitales privados solo para atender partos y cesáreas, no para dar consultas médicas a mujeres embarazadas.

Por eso, recordó a la población que en los hospitales no covid-19 se les puede atender con seguridad, pues reconoció que ese ha sido un temor expresado en las llamadas recibidas al número 800Materna, pues consideran que existe un riesgo de infección si acuden a algún hospital.

“Para ello es que hemos diseñado este lineamiento en donde se marca muy claramente qué protección debe utilizar el personal de salud para darle también la seguridad a las usuarias de los servicios que están claramente delimitados para esa atención y, por otro lado, se pretende también trazar una ruta para la atención de las mujeres que no presentan síntomas y así las protejamos de un posible contagio”, incluyendo a las asintomáticas, estableció.

Las señales de #AlarmaObstétrica son: sangrado vaginal o salida de líquido, dolor intenso en la boca del estómago, visión borrosa, zumbido de oídos, hinchazón de cara, manos y pies y fiebre. Acude de inmediato al médico, no esperes. pic.twitter.com/EQd3wFqjTG — SALUD México (@SSalud_mx) July 23, 2020

Al respecto, López-Gatell reconoció que, en el mundo entero, pero también en México, la epidemia ha causado dos retos importantes respecto a la continuidad de operaciones de la atención convencional, porque conforme se prolonga la epidemia se requiere tomar decisiones para reestablecer la continuidad porque hay un tiempo límite en la que ésta puede estar suspendida.

“Hemos establecido ya desde hace tres semanas un grupo de trabajo sobre la siguiente etapa de la reconversión que es precisamente la recuperación de las consultas de los distintos padecimientos”, señaló.

La idea para transmitir a la población es el esfuerzo que se está haciendo para lograr que no se pierda la continuidad de la atención y por eso designaron hospitales covid-19 y hospitales no covid-19, para tener unidades que no necesariamente implican un riesgo adicional de contagio.

“Por supuesto, debemos ser claros en la medida de que existe una epidemia activa, el salir a la vía pública representa un riesgo de ser contagiados, pero no necesariamente las unidades de atención, particularmente las del primer nivel de atención, son sitios especialmente riesgosos comparados con lo que podrían ser algunos otros espacios de la vía pública. ¿Por qué razón? Porque la atención covid-19 se ha destinado en las unidades así designadas”, admitió.

Tabasco

A pregunta expresa sobre cuál es el punto de vista de la federación respecto a cómo enfrenta la pandemia el gobierno de Tabasco, el funcionario dijo que se abstiene de dar calificaciones porque no tiene sentido hacerlo.

“Aquí presentamos los datos objetivos, y cada quien puede interpretar cuál es la situación de riesgo que enfrenta cada estado, en cada momento.

“Hemos dicho una y otra vez aquí no se trata de calificar o descalificar o premiar, aplaudir o desestimar. Todos los gobiernos estatales están haciendo un esfuerzo muy sustancial, todos los gobiernos estatales están muy comprometidos trabajando armónicamente con la Secretaría de Salud y el gobierno federal y así hay que seguir. Todavía nos faltan muchas semanas de epidemia”, agregó López-Gatell.

