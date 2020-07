Rock optimista de Literal, banda argentina

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- La banda argentina Literal mira con optimismo el futuro de la industria musical ante el confinamiento, luego de ofrecer su primera tocada en vivo a finales de junio ante un selecto público virtual de Miami, Florida (Estados Unidos), donde radica su líder Elías Perchik.

“Siempre hay que ser positivos, nosotros así estamos, empezando duro con ensayos”, comenta el cantautor del ensamble pop-rockero, aunque reconoce que “no es la mejor situación en los shows”, a punto de promocionar su sencillo titulado “No le ganamos a nadie”, una realización junto a su compatriota Cucho Parisi, del conjunto Auténticos Decadentes.

“No es culpa de algún gobierno el covid-19; para algunos se rebasaron los controles, pero no hay mano negra”, define el vocalista sobre la manera en que los países han afrontado la crisis. Por ello, solicita a su público y camaradas músicos “aguardar con calma, para nosotros en la banda ha servido por más tiempo de hacer introspectiva, crear más cosas y estar con la familia; sabemos que una cuarentena funciona para algunos y otros no pueden, están con la espalda contra la pared, deben dar de comer a los hijos porque la mayoría no vela por los chicos”.

Detalla Perchik que es imperativo afrontar la situación con buena actitud:

“Todo esto dejará una enseñanza positiva, como el disfrute de sentarse con amigos y cosas que antes parecían sencillas. Vamos a salir, todo irá bien, en este espacio o túnel que nos hemos metido habrá pérdidas irreparables, pero esto va a pasar, la vida sigue y se impone”.

Elías afirma que su sueño es “estar tocando en México, allá se nos escucha, pero no conocemos tu hermoso país, deseamos presentarles lo que será nuestro tercer álbum, así como un recorrido por sonoro por el disco debut homónimo, ‘Literal’ (2016) y ‘La Palabra’ (2018)”.

Éste último lo presentaron en el Teatro Sony de Caba, con invitados como Javier Calamaro, Pipo Cipollati y María Rosa Yorio. El video clip de la canción “Hagamos un Dueto” se tornó muy popular, al ir protagonizado por Nico Riera y Laurita Fernandez. Abrieron el 2019 grabando la pieza “Yendo Lleno” con Rolo Sartorio, de La Beriso, invitado.

De letras profundas y temas picantes, la banda anhela mostrar estas cualidades en tierras azteca, como parte de su característico sello de calidad sonora.

“El compromiso es poder tocar, hacer letras y exponer situaciones, entregar nuestro granito de arena con el reciente sencillo ‘No le ganamos a nadie’ junto a Parisi, de Auténticos Decadentes, canción que van a querer cantar todas las hinchadas de fútbol, donde el rock, la alegría y pasión a este deporte se sentirán musicalmente”.

Literal goza de aceptación al sur del continente americano. Este grupo surgió de las inquietudes artísticas de Elías Perchik con influencias claras de sus admirados Beatles. En 2008 comenzó recorriendo la escena independiente, presentando canciones propias en numerosos bares de Buenos Aires y Asunción, Uruguay, “aunque la idea original surgió del deseo de rendir homenaje a las canciones del buen rock argentino”, culmina.

Entre sus logros se cuentan los videos realizados cantando con Nito Mestre, Marcelo Moura de Virus, y Nic Collins, hijo de Phil Collins, quien integra actualmente Literal, aparte de Mati Linetzky y el mismo Perchik.

