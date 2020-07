En caso Lozoya deben comparecer todos los involucrados, incluidos expresidentes: AMLO

OAXACA, Oax. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si la Fiscalía General de la República (FGR) así lo decide “deben comparecer todos los involucrados” en el fraude y los sobornos relacionados con el exdirector de Pemex Emilio Lozoya y la empresa Odebrecht, incluidos los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Ironizó con que “una serie de Netflix sería un cuento de hadas fresa en comparación” con este asunto de corrupción.

Antes de que se retirara el presidente al dar por concluida la conferencia mañanera en Oaxaca, le lanzaron la siguiente pregunta: ¿Se podría llamar a comparecer a Peña?

Y respondió: “Yo creo que todos los involucrados, si así lo decide la fiscalía, tienen que comparecer. Aquí cuando menos son dos sexenios, no solo es la reforma energética, es Odebrecht y eso viene desde el sexenio de Felipe Calderón, son procesos que se complementan”.

Recordó que desde antes ya lo había denunciado, “hasta hice un video. Pero todo lo archivaban”, dijo.

Consideró que tiene autoridad moral porque presentó denuncias formales contra Carlos Salinas de Gortari salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sobre todo por la entrega de los bienes de la nación a particulares, por las privatizaciones y la corrupción.

Reitera negativa a enjuiciar a expresidentes

El mandatario mencionó que en “aquel entonces se podía acusarlos por traición a la patria, solo se les puede juzgar a los presidentes por traición a la patria”.

Pero ahora recalcó su postura en el caso de no enjuiciar a los expresidentes:

“Dije que solo si el pueblo lo demandaba, lo decide, a través de una consulta, pero también yo no puedo detener un proceso judicial, eso corresponde a la fiscalía. Lo que no vamos a hacer es fabricar delitos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no podemos actuar con impunidad, es decir, no ser tapadera”.

“A mí me importa esto más que por la cuestión jurídica, por las acusaciones penales, lo que me importa más es que se limpie al país de corrupción, que quede desterrada la corrupción por abominable, que se estigmatice la corrupción y al ladrón (…) Antes los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad y hasta se les ponía de ejemplo”, recalcó.

De los sobornos, ya se sabía

Al iniciar una gira de tres días por Oaxaca, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el caso del exdirector de Pemex Emilio Lozoya y la empresa Odebrecht a lo que respondió que “es muy lamentable lo que conocemos a partir de la detención y extradición del señor Lozoya, que fue director de Pemex y antes estuvo trabajando en una empresa española OHL, también vinculada con el gobierno que trabajaba con contratos del gobierno.

“Ahora ya se está sabiendo de que hubieron sobornos. La verdad es que esto ya se había dado a conocer en juzgados de Estados Unidos. El dueño de esta empresa, el señor Odebrecht, para lograr reducir sus penas se comprometió a informar al gobierno de Estados Unidos como testigo protegido y dio a conocer cómo sobornaba a distintos gobiernos de América Latina”.

“Esto ya lleva algunos años. Se actuó en varios países y fueron a la cárcel varios expresidentes y altos funcionarios públicos y en México se tapó el asunto, es decir hubo impunidad”.

Odebrecht en Los Pinos

López Obrador refirió que el consejo de administración Odebrecht llegó a tener una reunión en Los Pinos en el sexenio de Felipe Calderón, y refirió que se sabe también que Odebrecht pagó para financiar la campaña de Peña Nieto.

Como contexto hizo hincapié en que por esas fechas presentaron denuncias por gastos excesivos de campaña que rebasaron los topes y “la decisión del INE, en ese entonces, fue que no había ningún delito y los que habían rebasado el tope éramos nosotros”.

“Lozoya tuvo dinero para comprar y se repartió dinero a legisladores de partidos, sería muy importante terminar de saber ¿cuánto? porque otro asunto es este manejo ilegal, lo que se utilizó para comprar, sobornar a legisladores y se aprobara la reforma energética, en el llamado Pacto por México donde sin duda se usó dinero con ese propósito y resulto ser Pacto contra México”. expresó el tabasqueño.

López Obrador subrayó que es un asunto que amerita que se atienda a fondo, que se terminen las declaraciones y se busque un modo, sin violar el debido proceso, de informar para que la gente conozca toda la verdad. “La transparencia es una regla de oro y los mexicanos deben saber qué sucedió con ese asunto y se llame a declarar a todos los implicados”, concluyó.

