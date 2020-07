Es probable que la fecundidad disminuya a raíz de la pandemia, según un nuevo estudio

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS).- A lo largo de la historia, los picos de mortalidad debidos a guerras y hambrunas fueron seguidos por un aumento de los nacimientos, mientras que la gripe española provocó una caída temporal de la fecundidad antes de recuperarse debido a un ‘baby boom’. Al contrario de esta tendencia histórica, la pandemia de covid-19 causará una disminución de la fecundidad, sin los factores que provocaron un ‘baby boom’ en el pasado, según un estudio publicado en la revista Science.

Los investigadores Arnstein Aassve, de la Universidad Bocconi, y Nicolò Cavalli, Letizia Mencarini y Samuel Plach, y Massimo Livi Bacci de la Universidad de Florencia, enfatizan las diferencias en el desarrollo de las poblaciones y su etapa en la transición demográfica para sacar conclusiones precisas de la investigación existente.

“Aunque es difícil hacer predicciones precisas, un escenario probable es que la fertilidad caerá, al menos en países de altos ingresos y en el corto plazo”, señala Arnstein Aassve, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de Bocconi y del Centro Carlo F. Dondena de Investigación sobre Dinámica Social y Políticas Públicas.

