Lo que sigue ante la crisis es ver “cómo nos va a ir en el concierto de las naciones”: AMLO

OAXACA, Oax. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en el caso de la pandemia, México ya tocó fondo y la estrategia de su gobierno ha ayudado a atemperar el impacto económico. Ahora lo que sigue, dijo, es “cómo nos va a ir en el concierto de las naciones”.

Hay que esperar, abundó, “cuánto se va a caer la economía en cada país, en Estados Unidos, Brasil, Europa y en México. Yo sostengo que nosotros no vamos a resultar afectados como quisieran los adversarios”, insistió.

De la misma forma refrendó su pronóstico de que “ya tocamos fondo” y lo más difícil fue a finales de abril, dijo apoyado en datos de desempleo y despidos de trabajadores inscritos en el IMSS, “aunque es solo un referente que tiene que ver con la economía formal”, admitió.

Para reforzar su dicho dijo que en abril se perdieron 555 mil empleos; en mayo fueron 340 mil; en junio 82 mil y en lo que va de julio 27 mil empleos.

Y aunque no dio cifras, reconoció que quienes se dedican a la economía informal, que es poco más de la población, es la que más ha sufrido en esta crisis por la pandemia porque se gana la vida de manera independiente. Como lo ha hecho en otras ocasiones culpó de ello a la política neoliberal que no procuró opciones, ni crecimiento y la gente opto por buscarse la vida con un pequeño negocio y otros decidieron emigrar.

Apoyos

En cuanto a los apoyos a la población durante la pandemia, recordó que “antes se rescataba a los de arriba y aprovechaban para robar en la crisis, y un ejemplo es el Fobaproa. Ahora estamos inyectando recursos como nunca a los de abajo”, refrendó.

El mandatario citó como ejemplo que en Oaxaca en los tres meses de crisis se ha entregado créditos a tres mil 679 pequeñas empresas que tienen trabajadores en el IMSS que significan 91 millones de pesos.

Además, en Oaxaca está programado entregar 29 mil 127 créditos. A la fecha, dijo, se han entregado 19 mil 248 con una inversión de 481 millones y se contempla en total 728 millones de pesos adicionales para los que no están en economía formal, es decir, a artesanos dueños de talleres, músicos, meseras.

Cubrebocas solo si es por norma

Cuestionado sobre si el uso del cubrebocas y dar él el ejemplo a la población para disminuir el índice de contagios, López Obrador, reiteró que él se ciñe a las recomendaciones de los expertos en materia de salud, en este caso a lo que le indican el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López Gatell.

“A mí tanto el doctor Gatell y Alcocer me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia, y en los lugares donde sí es necesario o es una norma por no decir obligatorio, ahí me lo pongo. En el avión lo piden, me lo pongo. En la oficina, recibo constantemente ciudadanos dirigentes de todas las organizaciones (…) y lo que hacemos es también mantener la sana distancia”, dijo.

El mandatario señaló que no quiere entrar en polémica sobre el particular y reiteró que si se considerara que el cubrebocas ayuda se lo pondría, “pero no es un asunto que esté científicamente demostrado”. Luego insistió en que la pandemia va a la baja, aunque se registren días atípicos.

López Obrador hizo énfasis en que se debe buscar el equilibrio entre en la salud y la situación económica, “es ir abriendo con cuidado, cumpliendo con protocolos, pero no quedarnos inmovilizados”.

Finalmente, garantizó que los proyectos estratégicos como canal interoceánico, las dos supercarreteras y los caminos rurales se van a terminar porque es un compromiso con el pueblo de Oaxaca.

