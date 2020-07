Terapias de “conversión sexual” serán delito en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al código penal para prohibir todas aquellas terapias que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual. En sesión extraordinaria el Poder Legislativo de la capital del país votó a favor para que las terapias de conversión sexual sean consideradas como un delito.

Con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, se aprobaron las reformas al artículo 206 bis al código penal de la CDMX para sancionar todos los tratamientos que atentan contra la libre autodeterminación en materia de género de las personas.

Desde la #SesiónVirtual Extraordinaria. Les leo y agradezco sus mensajes de apoyo y respaldo este día. #NOmásECOSIG.🏳️‍🌈👊🏼 pic.twitter.com/iNFcsoawa4 — Temístocles Villanueva (@TemistoclesVR) July 24, 2020

Dichas nomas penales sancionan con prisión de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario a quien obligue o practique “sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos con la aplicación de violencia física, moral psicoemocional, con tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la dignidad humana” con el fin de menoscabar la orientación sexual, identidad y orientación de género.

Asimismo, se establece en las nuevas leyes penales un agravante si la persona que recibe la terapia de conversión sexual es menor de edad, por lo que la pena se aumentará en una mitad.

El Congreso capitalino consideró que los tratamientos conocidos como “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig) son “tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana”.

📌 El #CongresoCDMX aprueba reformas al Código Penal que tipifican como delito las #TerapiasDeConversión o #Ecosig. Durante la #SesiónExtraordinaria, las comisiones unidas presentaron el dictamen a la iniciativa del Dip. @TemistoclesVR (MORENA). ➕ℹ️👇https://t.co/ABSsqjHDoY pic.twitter.com/LwdiPjGWhS — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) July 24, 2020

Sheinbaum, de acuerdo

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación por parte del Congreso ya que, dijo, no corresponden al conocimiento científico, a los derechos y a las libertades.

“Estoy totalmente de acuerdo, me parece que es de la inquisición estas medidas, de querer cambiar la orientación sexual de una persona con terapias. No corresponde a los sistemas de salud del siglo XXI, no corresponde a las libertades a las que tiene acceso esta ciudad a los derechos, porque esta es una ciduad de derechos”,

El reporte “What Harm is it? Conversion Therapy Survivors“ dado a conocer el año pasado, señala que el 74% de las personas sometidas a estos tratamientos señalaron sentirse “dañado”, “muy dañado” y “devastado en la vida”. Además, en su mayoría revelaron que dichas terapias les generaron sentimientos como vergüenza, depresión, desprecio hacia sí mismos y falta de autoestima.

