Abandonan a una joven afuera de hospital; Fiscalía dice que su muerte fue accidental

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– “Bendito sea mi Dios que no desvió mis súplicas, ni apartó su amor de mi”, había escrito Nuvia Adriana Pompa Navarrete en los detalles de su perfil de Facebook.

Ella es la pasante de la clínica 47 del IMSS en Ciudad Juárez, Chihuahua que desapareció el 22 de julio y dos días después fue abandonada afuera del Hospital Star Médica Chihuahua.

Las versiones difundidas en internet y por la Fiscalía Especial de la Mujer de Chihuahua, son contradictorias, pues mientras medios de información locales aseguraron que los familiares de la víctima identificaron extraoficialmente a la mujer golpeada y violentada de manera salvaje, la FEM sostuvo lo contrario.

Según el vocero de la Fiscalía Especial de la Mujer (FEM), Julio Castañeda, la necropsia de ley arrojó que la muchacha se asfixió por haber ingerido algunos alimentos; que la mujer no había sido violada ni física ni sexualmente. Y que alguien a bordo de un automóvil marca Focus dejó a la joven Nuvia a las afueras del nosocomio.

“No hay delito, no se trata de un hecho violento. La persona que la acercó, lo hizo para que se le prestara atención médica; desafortunadamente ya no presentaba signos vitales, pero no hay responsabilidad en su contra, no existen cargos ni hay una investigación”, afirmó el vocero.

El mismo 22 de julio, la familia había reportado su ausencia, después de que concluyó su turno en la clínica del IMSS y perdieron contacto con ella. Por eso, pidieron ayuda para localizarla en las redes sociales.

“¡Urgente! Desaparecida. Desde el miércoles 22 de julio se encuentra desaparecida nuestra compañera, pasante de Nutrición Nuvia Adriana Pompa Navarrete, quien fue vista por última vez saliendo de la Clínica 47, a las 7:45 p.m. lugar donde lleva a cabo su servicio social en Ciudad Juárez. Cualquier información favor de comunicarse al 635 105 80 44”, publicaron sus familiares en redes sociales.

Nuvia era originaria de Témoris, pero fue a la capital a estudiar en la Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Después de que se difundió la noticia, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde algunos condenaron el asesinato de la joven, mientras otros “aclararon” que se había asfixiado.

Hasta el cierre de esta edición, los hechos que provocaron la muerte de Nuvia sigue siendo un misterio.

