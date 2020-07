Ver, oír, aplaudir, silbar…

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Ante la contingencia en la capital, usted puede disfrutar de diversos eventos culturales sin salir de casa; a continuación las recomendaciones de fin de semana del equipo de reporteros de la sección Cultura y Espectáculos de la revista Proceso.

Cecilia Toussaint revive la magia de Harry Potter

La cantante y actriz Cecilia Toussaint leerá fragmentos de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de J.K. Rowling, tercer libro de la saga de novelas fantásticas sobre el famoso mago, en el marco del ciclo de lectura en voz alta ¿Quieres que te lo lea otra vez? Esto será este sábado 25 de julio a las 17 horas, a través de Facebook Live y YouTube de Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). En esta ocasión, Toussaint regalará una lectura virtual durante esta etapa de resguardo y sana distancia. ¿Quieres que te lo lea otra vez? es un programa de fomento a la lectura que se lleva a cabo con la participación de actrices y actores, quienes leen en voz alta textos de diversos autores y autoras. Tiene como propósito incentivar en el público infantil y juvenil el gusto por la lectura y los libros. Un viaje a través de las letras es lo que ofrece esta recomendación de fin de semana.

El misticismo de las leyendas japonesas llega a Canal 22

Leyendas que forman parte del folclor japonés, animales mágicos que cumplen deseos, así como las debilidades humanas de las que se alimentan espíritus malignos, son parte de las nuevas producciones animadas que llegan al Canal 22, el cual presenta dos estrenos: el primero es el cortometraje Genbanojo que se transmitirá este sábado 25 de julio a las 15 horas. Basado en una leyenda japonesa, esta historia habla de Hana, una joven amable que vive en una aldea junto a su familia. Un buen día, llega al pueblo un grupo de artistas viajeros cuyas presentaciones maravillan a todos. Pese a que mantienen oculto el secreto de su éxito, será Hana quien, a través de la comida, descubra quiénes son en realidad. Por otro lado, y como una recomendación especial única, se incluye este otro estreno ajeno a fines de semana. Canal 22 proyectará a partir del 27 de julio, Mononoke, una serie conformada por 12 episodios que cuentan cinco historias distintas. Esta producción, que se transmitirá a la medianoche, está ambientada en el Japón feudal y la creencia nipona en los mononoke, demonios o espíritus malignos que atormentan a las personas.

“Volver a Santa Rosa” en voz de Francesca Guillén

La actriz de televisión, cine y teatro, Francesca Guillén compartirá con la comunidad cibernauta la lectura de fragmentos de Volver a Santa Rosa, libro de cuentos del dramaturgo, narrador y guionista Víctor Hugo Rascón Banda (1948-2008), esta actividad se realizará este domingo 26 de julio a las 17 horas como parte del ciclo ¡Leo…luego existo!, y se podrá acceder aquí o a través de este enlace. Mediante una ojeada a fragmentos de Volver a Santa Rosa, Francesca Guillén, protagonista en las telenovelas Rebelde, Locura de amor y Agujetas de color de rosa, así como las películas El que vendrá, Mosquita muerta y Así es la vida, invita a dejarse atrapar por los personajes e historias que esconden las montañas del norte mexicano, durante una travesía donde todo es posible.

Concierto virtual de la OCBA

El famoso adagietto de la Sinfonía núm. 5 en Do sostenido de Gustav Mahler, interpretado por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, podrán disfrutarlo niñas, niños, adolescentes y adultos a partir de este domingo 26 de julio a las 12 horas, en la página oficial de Facebook de la agrupación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Este concierto fue parte de la segunda temporada del año pasado y se interpretó en vivo el 14 de noviembre de 2019 en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La Sinfonía núm. 5 de Mahler ha sido considerada una obra realista, que muestra con claridad algunos de los elementos fundamentales del pensamiento sinfónico del autor, así como la desconcertante y fascinante dicotomía de su espíritu: aquí está lo más alegre, trágico y apasionado de su música.

Conmemoración del 695 aniversario de la fundación de Tenochtitlan

Con transmisiones especiales por la plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa, el canal de televisión pública Capital 21, la estación de radio por internet Código Ciudad de México y redes sociales, la Ciudad de México celebrará de forma virtual el 695 aniversario de la fundación de Tenochtitlan, este domingo 26 de julio, a partir de las 12 horas. La programación incluye un ceremonial, lecturas, poesía, música, danza e historia. El público también podrá seguir por el canal 21 de Izzi, Totalplay y Axtel TV, además de las redes sociales: Facebook: @Capital21; Twitter: @Capital_21; YouTube: Capital 21. La fiesta por los 695 años de la fundación de Tenochtitlan también contempla el estreno de un episodio de la serie de lecturas “Voces de la historia de Mexhico-Tenochtitlan. 700/500”, dedicado a explorar este hecho, así como la repetición del capítulo que describe la Matanza del Templo Mayor, la cual significó la ruptura de relaciones pacíficas entre mexicas y españoles. Ambos capítulos estarán disponibles el domingo 26 de julio, a las 20:30 horas, en la plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa. Como dato extra, a partir de las 12 horas de ese día, la estación de radio por internet Código Ciudad de México deleitará a la audiencia con poesía, música, danza e historia que ilustran el origen de una de las mayores ciudades de su época en todo el mundo.

“Un minuto de pandemia”, documental

Son diversos videos de un minuto sobre el covid-19 que se filmaron con dispositivos móviles. Esta producción fue sugerida y coordinada por la Red Internacional de Clústers Audiovisuales con la finalidad de reunir testimonios de un minuto sobre la pandemia. Se filmaron del 23 al 25 de marzo del 2020. Se presentan sin propuestas de contenido o estética alguna, y con la participación de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Croacia, Francia, Holanda, México, Portugal, Uruguay. Se puede ver en la plataforma www.filminlatino.mx.

Charla digital con la escritora Alma Guillermo Prieto

Hay Festival empieza la segunda temporada de las charlas digitales, titulada Imagina el mundo, con la escritora mexicana Alma Guillermoprieto este sábado 25 de julio, donde la también periodista Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 2018, recupera el trabajo de la escritora canadiense Marge Piercy, y, a través de la narración de su cuento Woman on the edge of time (Mujer al borde del tiempo), imagina posibilidades de vida en sociedad que recuperan el humanismo y las relaciones desinteresadas. Guillermoprieto insiste en su reflexión en la importancia de transferir y compartir historias y en la necesidad de ser conscientes de nuestras acciones. Guillermoprieto responderá las preguntas de los usuarios en una sesión de preguntas y respuestas con Javier Lafuente, periodista de El País, que se publicará el primero de agosto. Las charlas serán publicadas cada sábado aquí. No dude en disfrutarlas.

