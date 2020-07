El Festival Pixelatl, oasis para animación y videojuegos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Paradójicamente este es el momento para la animación en México…

Derivado de la crisis económica internacional, en especial de las casas productoras y compañías que descubrieron en el talento mexicano y latino una oportunidad para continuar labores, el festival artístico más importante en el rubro de animación, cómics y videojuegos de Latinoamérica, Pixelatl 2020, se realizará de manera virtual del 1 al 5 de septiembre.

Como adelanto, para este 22 de julio se anunció una actividad en colaboración con el canal Nickelodeon, de acuerdo a José Iñesta, director y fundador de Pixelatl. Y es que en medio de la contingencia se dudó de la viabilidad de su edición 2020 –con el lema “Somos hijos de la misma Tierra”–. Desde 2011 el festival reúne en Cuernavaca, Morelos, a creadores, estudios de filmación y producción y directivos de la comunidad audiovisual en el mundo.

Iñesta relata cómo han enfrentado el vendaval:

“El primer golpe que tuvimos fue en marzo, durante un campamento que realizamos. Nos empezaron a cancelar invitados de última hora, entre ellos los estudios Pixar, ediciones Turner, así como el canal Adult Swim.”

De igual manera en abril tuvieron que realizarse en línea los premios españoles Quirino, en Tenerife, de los cuales eran organizadores –refiere vía telefónica–. Y es que los Quirino integran, junto al Pixelatl mexicano y Animation! de Argentina, la Liga de la Animación Iberoamericana para impulsar internacionalmente los proyectos de la región:

“Tras ello comenzamos a pensar plataformas y maneras de crear experiencias similares a Pixelatl, y probar… Lo más importante es que el contenido de animación y videojuegos no se detuvo. Aunque la comunidad arropó a Pixelatl, sabemos que atravesamos circunstancias muy complicadas en México, donde están desapareciendo fondos, fideicomisos y apoyos. Sin embargo, los estudios internacionales nos dijeron: ‘No puedes dejar de hacerlo, vamos a apoyarlos’. Empezaron a crear patrocinios online de agradecimientos banner (formato publicitario vía internet) y boletines digitales para decirnos: ‘Dime qué me puedes dar y a cambio apoyamos económicamente’.”

Gestionaron salvar el evento, a siete semanas de comenzar, “y con grandes invitados”, de modo que los que antes no podían venir por la pandemia, ahora estarán virtualmente.

Programación

Ingeniero en Electrónica y Computación por la Universidad de Texas, Estados Unidos, el también atleta morelense José Iñesta señala que la programación y los invitados serán anunciados por el festival en un par de semanas. Por lo pronto, Pixelatl albergará primicias como Onyx Equinox, serie inspirada en la cultura azteca y el personaje Izel, creación de la quintanarroense Sofía Alexander, radicada en Los Ángeles, California.

Asimismo, participará Jorge R. Gutiérrez, director de la película de animación The Book of Life (El árbol de la vida), con la épica Maya and the Three (que según dijo a la revista Variety será “como El señor de los anillos mexicana”): una serie protagonizada por una princesa maya, quien emprende la misión de reclutar a tres guerreros para salvar el mundo de los dioses y a la humanidad. Ver tráiler en https://youtu.be/vPlis0i01BA.

Iñesta dice que “lo interesante de esto es que vamos a ver contenido que refleja a México en las pantallas; cuando empezamos Pixelatl jamás imaginé algo así”.

Como cada año, en el festival participarán delegaciones de Canadá, España, Estados Unidos y México, e invitados de los estudios Disney, Pixar y Dreamworks, así como la productora Netflix, y canales como Cartoon Network.

Asimismo, Nickelodeon, cuya citada actividad especial para este día 22 en sus medios digitales tendrá un “detrás de cámaras” de la serie estadunidense de dibujos Los Casagrande. Pixelatl compartirá tal contenido en su plataforma de Twitch.

A ello se suman las convocatorias del festival emitidas desde febrero, algunas con finalistas ya dados a conocer en redes sociales: Chinelo, Ideatoon, SecuenciArte y Shortway; están abiertas aún GirlPower, para mujeres creadoras y animadoras de Latinoamérica, y en breve se anunciará la de Studio Pitch y otra más sobre ilustración.

–¿Cómo situar a México en la escena audiovisual con la pandemia?

–Para México este es el momento en la industria de animación y videojuegos, porque en India y China pararon los corporativos, algunos incluso se declararon en bancarrota, y mucho de esa labor de producción audiovisual se reorientó a nuestro país y América Latina. Somos una comunidad muy amplia en México y en el mundo.

El lema “Somos hijos de la misma Tierra” surgió del manifiesto que publicaron a inicios de año, previamente a la contingencia en México:

“Fue muy curioso cómo lo pudimos relacionar ahora con el covid-19, una molécula está acabando con la vida. La reflexión es recordar que somos una misma humanidad y la única forma en que podemos sortear esto es con solidaridad.”

Para participar en el Festival Pixelatl tendrán que comprarse pases en línea, conforme a sus modalidades: “Feria”, dedicado a estudiantes; “Foro”, con contenidos dirigidos a profesionales; “Plus”, con una semana adicional de actividades que el Foro; y “Mercado”, enfocado a la presentación de proyectos con ejecutivos.

Un cuento infantil

Uno de los proyectos alternos y gratuitos desarrollados por Pixelatl en medio de la contingencia sanitaria fue el cuento infantil Los días en que todo se detuvo, que explica a los niños síntomas, daños a personas vulnerables y cómo evitar el covid-19.

Está inspirado en el relato El día que todo se movió –distribuido gratuitamente a los infantes– sobre los sismos que sacudieron México en septiembre de 2017, basado a su vez en el texto Cuando la Tierra se movió, del Consejo Minero de Chile. La idea, desarrollo y coordinación corrieron a cargo de Christian Bermejo, José y Jordi Iñesta, con dibujos de 23 ilustradores y las ideas de las expertas en contenidos infantiles Joan Loft, productora de la caricatura Pepa Pig, y Marta Machado, productora de Até que a Sbórnia nos Separe (https://youtu.be/4wIxM_qk80A).

Dado a conocer en abril en idioma español, Los días en que todo se detuvo alcanzó tal éxito que fue traducido a varias lenguas: alemán, euskera, francés, inglés, italiano, portugués, rumano y código visual.

“Nos sorprendió la respuesta, de ahí que nos acercamos con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nos asesoraron, y en mayo pudimos ofrecer versiones respectivas.”

Ya se encuentra en matlatzinca, mazateco, náhuatl, otomí, tlahuica, tlapaneco, totonaco, tsotsil y zapoteco, y puede consultarse gratuitamente con los datos para preventa de los cuatro pases virtuales de Pixelatl en el sitio www.pixelatl.com.

Reportaje publicado el 19 de julio en la edición 2281 de la revista Proceso.

Comentarios