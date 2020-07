iOS 14 revela un acceso inapropiado de Instagram a la cámara cuando el usuario no la está utilizando

MADRID (Portaltic/EP).- Una falla en Instagram detectada por la beta de iOS 14 activa la cámara y el micrófono cuando el usuario está navegando por el ‘feed’ y no haciendo uso de las funciones que requieren estos dos elementos del teléfono.

La última versión del sistema operativo móvil de Apple sigue en pruebas, y en una de ellas, un usuario ha detectado que cuando abre la aplicación Instagram y navega por el ‘feed’, se activa el indicador de uso de la cámara del móvil.

Según explica en un hilo de conversación en Twitter, ha detectado que sin estar usando la cámara en la aplicación, se activa la luz verde, que indica, precisamente, que están en uso la cámara y el micrófono. Cuando se trata sólo del micrófono, la luz es naranja.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R

— KevDoy (@KevDoy) July 17, 2020