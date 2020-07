Fosas de Tetelcingo: Entregan cuerpo de mujer identificado desde 2018

CUAUTLA, Mor. (apro).- En medio de protestas y reclamos, la Fiscalía General de Justicia de Morelos entregó el cuerpo de una mujer que fue ilegalmente inhumado en las fosas clandestinas de Tetelcingo, durante el gobierno de Graco Ramírez, en 2014, y que fue exhumado en 2017.

Aunque las autoridades identificaron plenamente el cuerpo en 2018, no se entregó sino hasta este lunes, sin que exista explicación alguna.

El undécimo cuerpo identificado de los exhumados en Tetelcingo se trata de una mujer de alrededor de 24 años, originaria de Jonacatepec, en el oriente de Morelos y que luego de desaparecer, su cuerpo fue localizado en Tepoztlán. Fue inhumada en las fosas en marzo de 2014 y luego exhumada en 2017.

Amalia Hernández, activista defensora de derechos humanos y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, joven empresario de Cuautla que fue asesinado, cuyo cuerpo identificado fue arrojado al fondo de una fosa por la Fiscalía local en 2014, dijo que esta institución mantiene sus prácticas de dilación de la justicia y revictimización.

“Es una mujer, fue localizada en Tepoztlán, en el momento de la exhumación de las fosas de Tetelcingo contaba con carpeta (de investigación), estaba plenamente identificada por una carpeta”, informó en el cementerio Jardines del Recuerdo, donde las autoridades de Morelos construyeron un panteón forense en 2017, obligado por las familias de víctimas de desaparición.

“Aquí la molestia que hay realmente es porque este cadáver fue identificado por medio de las huellas desde 2018… sí contaba con carpeta, contaba con periciales y aún tuvieron un plus, un extra, con la identificación que le realizó el excomisionado nacional de Búsqueda, el licenciado Roberto Cabrera, pues eso debió haber apurado todo el tiempo y son dos años en los que la Fiscalía violó nuevamente el derecho de esta víctima y su familia a regresar a su hogar, el de la familia a conocer la verdad, y el de la víctima a ser identificada y regresar a su familia”, sostuvo Amalia Hernández.

En el sexenio pasado, tras el hallazgo de cuerpos inhumados por la fiscalía de forma ilegal en fosas de Cuautla y Jojutla, organizaciones civiles acompañadas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y activistas como Javier Sicilia empujaron para que las autoridades del estado habilitaran el primer panteón ministerial donde todos los cuerpos no identificados serían trasladados luego de aplicarles protocolos de identificación forense.

En las fosas cavadas por la Fiscalía e incluso entre los cuerpos almacenados en las instalaciones del Semefo han sido encontrados los cadáveres de personas que desde el momento de su desaparición eran buscadas por sus familiares, pero que por la falta de protocolos de identificación forense no habían sido identificados.

Los colectivos de familiares de víctimas de desaparición reclamaron que la Fiscalía mantiene sus prácticas de impedir el acceso a la justicia.

“Es una nueva violación de derechos humanos de la Fiscalía, que en todo este tiempo ha estado simulando que trabaja porque entonces ese sería el resultado de que al día de hoy, a cuatro años de las exhumaciones de Tetelcingo, Morelos, vayamos en el cadáver número 11”, sostuvo la tía de Oliver Wenceslao.

“La Fiscalía aún no asume con responsabilidad las dos recomendaciones que tiene sobre este tema y que, insisto, sigue simulando y en este caso quien sigue simulando es un fiscal general que no le ha interesado absolutamente nada el seguimiento de las recomendaciones y, al no hacerlo, va en detrimento del derecho de las víctimas”, dijo Amalia Hernández.

A la exhumación del cadáver 11 fue convocada la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, sin embargo los visitadores arribaron al panteón cuando la diligencia ya había concluido. También participó en los trabajos Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.

“Las periciales ya les fueron notificados, ahorita nos comenta la Fiscalía que se les notificaron a los familiares, de esa lamentablemente la Comisión no tuvimos conocimiento, pero nosotros estamos ahorita al pendiente de que se dé cumplimiento a la recomendación”, sostuvo Ruiz Ramírez.

“Ahorita sí se hizo conforme a lo estipulado en el protocolo ahorita en el caso de la exhumación… todos tienen… yo tengo conocimiento que la mayoría ya tiene dictámenes, solo faltan algunos dictámenes porque a cada persona se le hace un dictamen multidisciplinario, entonces al parecer ya no hay muchos dictámenes pendientes por realizar”, respondió la funcionaria estatal al ser cuestionada sobre la identificación de los cuerpos.

