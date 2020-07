Posponen a octubre la próxima audiencia del juicio a Genaro García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La audiencia judicial programada para el próximo jueves en el juicio que se sigue en Nueva York a Genaro García Luna fue pospuesta para octubre próximo.

Así lo decidió Brian Cogan, juez de la corte federal en Brooklyn, a solicitud de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que lleva la acusación por nexos con el narcotráfico contra quien fuera secretario de Seguridad Pública durante la presidencia de Felipe Calderón.

El juez Cogan decidió aplazar tres meses la audiencia ante los obstáculos que enfrentan tanto la parte acusadora como la defensa para completar sus procedimientos debido a la pandemia de covid-19, informó la agencia estadunidense Associated Press.

De acuerdo con un tuit del periodista Keegan Hamilton del sitio Vice, la próxima audiencia se llevaría a cabo el 10 de octubre de 2020.

UPDATE: Genaro García Luna's next court date postponed to 10/7/2020.

Prosecutors have handed over 60,000+ pages of evidence. GGL is reviewing material on a laptop in his cell at the MDC.

"The parties continue to face delays in preparing for trial … in light of the pandemic." pic.twitter.com/rWftYEQQg0

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 27, 2020