Vacuna contra covid-19 de EU entra a la fase final; si falla… a empezar otra vez

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Apoyada por el gobierno de Estados Unidos, mediante el programa Operación Warp Speed, la empresa Moderna Inc inició la fase final de los ensayos clínicos de su vacuna para prevenir o curar la enfermedad de covid-19 y está siendo probada en 30 mil voluntarios en Savannha, Giorgia, informaron funcionarios gubernamentales y de la empresa.

El programa Operación Warp Speed es una asociación público-privada para acelerar el desarrollo, fabricación y distribución de vacunas, terapias y diagnósticos de covid-19.

“Nos complace haber comenzado el estudio COVE, de efectividad contra covid-19 de fase 3. Esperamos que este ensayo demuestre el potencial de nuestra vacuna para prevenir la covid-19, para que podamos derrotar esta pandemia”, expresó la directora general de Moderna, Stéphane Bancel.

El ensayo fue diseñado para determinar si la vacuna prevendrá el covid-19 sintomático después de dos dosis y si se puede prevenir la muerte por esta enfermedad.

Los Institutos Nacionales de Salud de EU (NIH, por sus siglas) publicaron una línea de tiempo en la que establecen los inicios de las fases previas (en marzo y mayo) y la actual, señalando que si es efectiva, se envía a la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de EU, por sus siglas en EU). Si no es así… “a empezar otra vez”.

A Phase 3 clinical trial of investigational vaccine mRNA-1273 to prevent #COVID19, co-developed by #NIH @NIAIDNews and @Moderna, has begun. The multisite trial will assess preventive power, enrolling 30k+ volunteers. Learn more: https://t.co/r1Li3GhSw3 pic.twitter.com/sRWyXCiDjo

— NIH (@NIH) July 27, 2020