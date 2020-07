Jóvenes buscan ayuda por estrés y depresión durante la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), afirmó que la principal causa por la cual se han comunicado a la línea de ayuda de la institución es por estrés y después por depresión.

Duurante la conferencia en Palacio Nacional para actualizar el estado de la pandemia de covid-19, el funcionario se refirió a los problemas de los jóvenes durante esta pandemia.

El dato que más le llamó la atención, dijo, fue que de los 200 jóvenes que han hablado, desde el 10 de julio que se instaló la línea de ayuda, el 60% eran mujeres pues son quienes sufren más violencia dentro de sus hogares.

“Lo que hemos observado es que la principal causa por las que se han comunicado ha sido por el tema del estrés. Justo el tema del aislamiento ha profundizado esta situación y seguido del estrés, el tema de la depresión.

“A veces las relaciones dentro de la familia no son las más sanas posibles y si, de por sí, había conflictos y algunos habrán intensificado aún más y justo hemos observado que estos dos temas han estado muy presentes y bueno, es donde más se le ha metido todo el trabajo posible para darle el acompañamiento a estos jóvenes”, destacó.

Preocupa situación de CDMX

En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, compartió la preocupación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque siguen aumentando los contagios del virus SARS-CoV2 causante del covid-19, provocando que once colonias regresaran a semáforo rojo, con lo cual ya suman 39 en atención prioritaria en la capital del país.

“Si ella está preocupada nosotros también estamos preocupados. Trabajamos esto juntos y no sólo con el gobierno de la Ciudad de México, sino con los otros 31 estatales”, indicó en la conferencia de prensa diaria y vespertina sobre la situación de la pandemia en México.

Señaló que hoy tuvo una productiva reunión con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, presidente también de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, presidente de la Comisión de Salud de la Conago, sobre la información diaria en estudios o reportes, a nivel internacional, sobre la pandemia.

“En todo momento, debemos tener claro que no existen certezas porque es un fenómeno nuevo. Hay cosas que se pueden predecir con cierto grado de incertidumbre, hay situaciones que se pueden anticipar dada la teoría de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, pero los detalles específicos de cuándo, cómo, dónde, por qué se va a presentar un repunte de la epidemia depende de un fenómeno muy complejo que es el comportamiento social”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que el comportamiento social no es solamente la suma de los individuos, sino que se vuelve más complejo con la interacción entre las personas, en algún lugar de trabajo, cuando existen necesidades económicas y sociales, cambios en el estado de ánimo o en la salud mental.

“Es algo sumamente complejo. Lo que ha hecho la Ciudad de México nos parece muy apropiado, ha sido una muestra muy clara de determinación. Esta cuidando, al mismo tiempo, la salud y la vida de los habitantes de la Ciudad de México y también la economía y la vida social de la Ciudad de México. Este es un modelo muy productivo de cómo debe abordarse y estar siempre preparados”, añadió.

Si necesitas #ApoyoEmocional, la Red Nacional de Atención Juvenil pone a tu disposición la línea de WhatsApp 55 7211 2009.

Repuntes

En ese sentido, consideró que se deben esperar, en algunos lugares, repuntes de contagios cuando la población se esté desconfinando y donde se requiera habrá que disminuir la movilidad de la población.

“Nadie debe sorprenderse. Es frustrante, sí, definitivamente lo es porque uno esperaría, desearía tener ya un control progresivo de la epidemia que permitiera una apertura de las actividades sociales y económicas, pero no es así, no lo ha sido así en ninguna parte del mundo y no tendría por qué ser diferente en México.

“Y en cada entidad federativa vamos a estar viendo este patrón, en donde se desconfina, se abren las actividades, se puede presentar un repunte y hay que tomar decisiones muy oportunas, no pueden posponerse. Las decisiones que está tomando la Jefa de Gobierno son oportunas, decididas y eso va a llevar a que disminuya la transmisión, se reduzca la tasa de contagios y volver a abrir. Así es como debe manejarse la epidemia”, explicó.

El comportamiento social determina el cómo, cuándo y dónde se presenta un repunte de la epidemia de #COVID19. La regulación permanente de la movilidad, según aumenten o disminuyan los casos, es parte de las acciones para disminuir la tasa de contagios.

Transmisión aérea

Respecto a otra hipótesis sobre la vía de transmisión aérea del virus del SARS-CoV2 por aerosoles, comentó que esta teoría se ha planteado, no se ha descartado, pero tampoco se ha podido comprobar que la inoculación por aerosoles por ser partículas microscópicas mucho más pequeñas podría llegar hasta segmentos más bajos del tracto respiratorio: los bronquios, los bronquios secundarios y eso podría dar una mayor probabilidad de contagio.

“Han aparecido un par de artículos, uno muy bueno de unos autores españoles publicado en la Revista Internacional de Enfermedades Infecciosas y el gran reto es el poder tener un modelo de investigación apropiado, obviamente por razones éticas, fuera de toda discusión, no se pueden hacer estudios experimentales con este tipo de situaciones, entonces lograr reconocer cuál fue la probable causa efectiva, no que tenían quienes rodeaban a la persona, sino la que finalmente le llegó a la persona es extraordinariamente complejo. Entonces, aunque se ha planteado esto, todavía no existe una demostración clara”, añadió.

Por eso, señaló que, en términos generales, debido a que la transmisión de este nuevo virus es consistente con la teoría de la transmisión de las enfermedades respiratorias, se debe continuar con proteger el estornudo con el ángulo del codo, con un pañuelo, el propio uso de cubrebocas particularmente en los espacios cerrados, en donde no se puede conservar la sana distancia es un elemento que puede ayudar en retener las partículas líquidas que son las que tienen el virus, ya sea en aerosol, en gotas o gotículas a partir del aparato respiratorio de quien está infectado.

“Son medidas útiles que deben complementarse. Hoy decía o ayer, el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, la importancia de no dejar sola cada medida, de lo que él habla es de este paquete de medidas de prevención combinada como se utiliza en otras enfermedades infecciosas, hay que tener todos los elementos para la prevención combinada. Entonces, la sana distancia, lavarse las manos, proteger el estornudo, el cubrebocas, quedarse en casa, todo junto puede hacer una mayor capacidad de prevención”, agregó.

