García Harfuch retoma actividades; reitera que el CJNG es responsable de su ataque

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, retomó sus funciones operativas de tiempo completo al frente de la dependencia, tras el atentado en su contra el pasado 26 de junio.

García Harfuch, además, reiteró su denuncia de que el autor del ataque fue el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y dijo que sabía de esa intención desde agosto pasado.

“Se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Son miles los policías, marinos, militares y ministerios públicos que, al igual que su servidor, estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios para que nuestra Ciudad viva en paz”, dijo en videoconferencia desde la sede de la SSC y acompañado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Cuestionado sobre la acusación directa al CJNG como su agresor, García Harfuch dijo que el señalamiento se basó en investigaciones previas que tenían desde agosto del año pasado.

En ese entonces, él aún no era titular de la SSC, sino director de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina.

“Más que amenazas que se detectan, son intensiones de que estas personas ataquen. Y desde la Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal de PGR ha habido alguna serie de amenazas. Nada serio, pero, no habíamos recibido como tal una amenaza, más bien la detección de que podían en cualquier momento atentar contra nosotros”, explicó.

Se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la #CDMX. Somos miles los Policías, Marinos, Militares y Ministerios Públicos que estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios para que nuestra sociedad viva en paz. pic.twitter.com/7L0bZpRPLY — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 28, 2020

El titular de la SSC agregó que, tras el atentado, se fortalecieron sus medidas de seguridad “por obvias razones de lo que pasó, pero no porque tengamos indicios de que van a atacar a un funcionario de la ciudad”. Sobre el atentado, añadió que hizo una primera declaración ante el Ministerio Público y que está por ratificar su dicho.

– ¿Sostiene usted que fue el Cártel Jalisco Nueva Generación?

-Por supuesto, sí.

Y, aunque no mencionó nombres o apodos, aseguró que “se tienen identificadas con certeza a las personas que participaron en el atentado, incluyendo al sujeto que ayudó a organizar el ataque, así como a los que ordenaron el mismo”.

Actualmente, agregó, se trabaja en la correcta integración de las carpetas de investigación y seguimos avanzando, posteriormente informaremos”.

Cuestionado sobre la investigación iniciada al interior de la SSC para saber si hubo fuga de información sobre sus horarios y movimientos previos al ataque, García Harfuch afirmó que “no hay un solo indicio” de fuga de información dentro de la Secretaría.

No obstante, explicó que, en este tipo de eventos, “aunque que no haya una sospecha como tal, las investigaciones continúan y se abarca no solo a miembros de las secretarías, sino se investiga todo lo que esté, lo que haya rodeado el caso”.

Recuperación

Apoyado con un bastón y un soporte ortopédico en el brazo derecho, el titular de la SSC, Omar García Harfuch, se presentó en la sala de conferencias de la SSC y se sentó a la derecha de Sheinbaum, quien lo anunció como “una buena noticia”.

El jefe de la policía dijo sentirse “muy bien” de salud y comentó que sigue en recuperación.

“Obviamente es un proceso un poquito largo de largo rehabilitación. De las siete heridas, solo dos requieren rehabilitación constante dos veces al día, entonces vamos a estar con las medidas, pero me siento muy bien”, dijo.

Después de lo acontecido, aseguró, “es muy importante que la sociedad sepa que estamos aún más comprometidos y con mayor determinación para seguir reconstruyendo y fortaleciendo a la policía de nuestra gran ciudad, una policía que cuide y proteja a la ciudadanía, con eficacia y honorabilidad”.

El funcionario agregó que seguirá con el refuerzo de los sectores y cuadrantes de la ciudad, el perfeccionamiento del servicio profesional de carrera y el mejoramiento de las condiciones laborales dentro de la SSC.

Además, continuará el fortalecimiento de la Unidad de Asuntos Internos para seguir “la depuración” al interior de la dependencia.

Y reiteró el compromiso de seguir creciendo su capacidad de investigación, “porque estamos convencidos de que son la punta de lanza y sin duda, nuestra mejor herramienta para combatir a la delincuencia”.

