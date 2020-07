López-Gatell confía en el juicio de los mexicanos para el uso del cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ante la insistencia sobre por qué no usa el cubrebocas para evitar contagios por covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell respondió que no se opone a utilizar la mascarilla y reiteró que el gobierno de México lo recomienda.

Sin embargo, el doctor precisó que no se determinará la obligatoriedad del usar esa protección porque confían en el buen juicio de la gente.

“Y aquí, cuando viene esta otra explicación, algunas personas se inquietan, que no lo vamos a hacer una medida obligatoria, desde el Gobierno de México, y eso no quiere decir que no lo recomendemos”, aclaró en la conferencia de prensa vespertina sobre la covid-19.

El motivo, dijo, es porque considera que la sociedad está conformada por personas maduras y conscientes capaces de tomar decisiones favorables no solo para su propia salud, sino la de los otros.

“El cubrebocas es principalmente una medida de protección de los otros, no de uno mismo porque no es una barrera protectora. Entonces, en suma, use su cubrebocas especialmente en los espacios cerrados como complemento a lo otro, pero no deje de conservar la sana distancia, quedarse en casa, lavarse las manos veinte veces las manos al día”, añadió.

Mientras se quitaba los lentes, se limpiaba las manos con alcohol en gel y se preparaba para ponerse un cubrebocas, señaló: “Hemos dicho muchas veces desde el inicio de la epidemia sobre el cubrebocas, hay lineamientos que están publicados en el sitio coronavirus.gob.mx, hay acuerdos de la Secretaría de Salud que están publicados en el Diario Oficial de la Federación que hablan de la utilidad del cubrebocas.

“Por alguna razón, algún segmento de la población, pareciera insistir en la idea de señalar, como si fuéramos enemigos del cubrebocas o estuviéramos opuestos al cubrebocas. No es el caso, queremos hacer un video, como el que hicimos de la epidemia larga, un video que se titule: ‘usa tu cubrebocas’, se va a llamar el video y va a mostrar las innumerables ocasiones que hemos hablado del cubrebocas”, añadió.

Recordó que la directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida e integrante del equipo científico del gobierno federal en temas de infectología y salud pública, Alethse de la Torre Rosas, ya hizo una demostración pragmática aquí del uso del cubrebocas.

“Yo tengo el mío aquí, me lo he puesto en muchas ocasiones –dijo mientras se colocaba gel antibacterial en las manos–, siguiendo las recomendaciones de la doctora De la Torre, hay que lavarse las manos con agua y jabón deseablemente o utilizar el alcohol gel con la técnica abreviada de la OMS, para prepararse para ponerse el cubrebocas y luego usarlo”.

Agregó: “¿Cuál es la utilidad principal del cubrebocas? Lo dije esta misma mañana, en la conferencia matutina, con el presidente, disminuir la probabilidad de que los virus, en este caso el SARS-CoV2, salgan de las vías respiratorias, boca, nariz, de una persona que esté viviendo temporalmente con el virus, que esté infectada, que esté con la enfermedad, o no enfermedad”.

El funcionario destacó que hay una estimación de que el 20% de las personas pasan el periodo asintomático y pueden propagar el virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad covid-19.

La importancia del periodo asintomático todavía está en proceso de estudio, la evidencia científica es poco focalizada y hay unos pocos estudios en donde se ha podido hacer seguimientos estrechos de personas, y no se ha determinado la importancia general del portador asintomático, pero, a pesar de ello, se ha recomendado”, indicó.

En ese momento, tomó el cubrebocas color azul, se lo colocó y lanzó la recomendación: “usen su cubrebocas, usen su cubrebocas”.

Al quitárselo, reiteró: “Es una medida auxiliar que complementa al lavado de manos, agua y jabón preferentemente, al alcohol gel, complementa la sana distancia que es importantísima, complementa la protección del estornudo con el ángulo del codo, complementa quedarse en casa, cuando se está con síntomas, y estas medidas, en conjunto, como lo señaló en repetidas ocasiones la Organización Mundial de la Salud (OMS) pueden ayudar a disminuir la transmisión”.

