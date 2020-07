Hay como 200 fideicomisos… y apenas van a cancelar cinco: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador saludó el acuerdo por conseguir un tercer periodo extraordinario de sesiones que se propone extinguir cinco fideicomisos y liberar así 16 mil millones de pesos para reasignarlos al Sector Salud.

La propuesta tiene el propósito de aumentar la disponibilidad de recursos para atender los efectos de la pandemia, y forma parte de la idea que le mandatario tiene de erradicar el esquema de fideicomisos por considerar que operan como parte de un esquema que posibilita la corrupción.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario, sin embargo, no se mostró satisfecho:

“Hay como 200 fideicomisos y apenas van a cancelar cinco, y piensan que ya con eso me voy a quedar tranquilo, ‘toma tu chupón’…

“No, yo en el Zócalo, el día que tomé posesión hice 100 compromisos y uno es el de eliminar los fideicomisos, porque no hay transparencia en los fondos y no significa dejar sin apoyo a la gente. Al contrario, es acabar con la corrupción y entregar los apoyos de manera directa”.

“Entonces, vamos a pedirle a los legisladores que, si ahora no pueden, nosotros vamos a seguir insistiendo, que son todos, porque necesitamos ahorrar y que no haya corrupción, y que no haya derroche”.

El presidente relacionó la necesidad de liberar recursos de fideicomisos con el desabasto de medicamentos que, admitió, su administración no ha solucionado.

Recordó que por eso tomó la decisión de comprar medicamentos en el extranjero, mediante un esquema de acompañamiento de una oficina de la ONU, para traer medicinas de buena calidad, a buen precio y acabar con la corrupción.

Ayer, la Cámara de Diputados alcanzó un acuerdo para realizar un tecer periodo extraordinario y dar cauce a reformas que posibiliten la extinción de los mencionados fideicomisos, en seguimiento a los planteamientos presidenciales de reorientar fondos para atender los efectos de la pandemia.

