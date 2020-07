Diputados aprueban ley de Adquisiciones; dejan fuera extinción de fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 290 votos a favor y 71 en contra la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permitirá al gobierno federal la compra de medicamentos en el exterior.

Los sufragios a favor fueron del bloque conformado por Morena, PT, Verde y PES, al cual se agregó en esta votación el PRI.

PAN, MC y el Verde lo hicieron en contra. No hubo abstenciones.

#ÚltimaHora Con 290 votos a favor, 71 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1° de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna al @senadomexicano. pic.twitter.com/r6Ri4uEeH3 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 29, 2020

A su vez, y a pesar de existir un acuerdo para debatirlo, quedó fuera del orden día del tercer periodo extraordinario de sesiones el tema de la extinción de cinco fideicomisos.

Con la Ley de Adquisiciones se pretende poner fin al monopolio de empresas farmacéuticas, que a decir de Morena y el gobierno federal acaparaban los medicamentos, generaban desabasto y elevaban su costo hasta en un 300%.

El párrafo adicionado a la ley quedó así: “Queda exceptuada de la aplicación de la presente ley la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y entidades con organismos intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución Política”.

El coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado Carrillo, ha declarado que con esta reforma México podrá participar en la compra de vacunas contra el covid-19 y en adquisiciones de medicamentos con la participación de la Organización Mundial de la Salud a través del Fondo Rotatorio de Vacunas y el Fondo Estratégico de Medicamentos por la Calidad de los Productos.

Con 290 votos, reformamos la Ley de Adquisiciones para abrir la posibilidad de que las instituciones públicas puedan adquirir insumos y medicamentos, a través de Organismos Intergubernamentales Internacionales. pic.twitter.com/Vw7NVmrYMu — Mario Delgado (@mario_delgado) July 29, 2020

La Ley de Adquisiciones se aprobó en poco más de dos horas. Sólo se aceptó incorporar una reserva de Movimiento Ciudadano y se rechazaron otras tantas de ese partido, del PAN y del PRD.

El decreto de ley fue enviado al Senado.

Fideicomisos

El punto de la extinción de fideicomisos no se pudo discutir porque previo a su presentación en el pleno camaral debía aprobarse en la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, el presidente de la misma, el morenista Erasmo González decidió suspender hasta nuevo aviso la reunión prevista para las primeras horas de este miércoles.

Por la mañana el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador se había inconformado porque sólo se iba a aprobar la extinción de cinco de los 44 fideicomisos que originalmente propuso la legisladora Dolores Padierna, y de cuyos recursos el mandatario pretende disponer para la crisis sanitaria.

“Hay como 200 fideicomisos y apenas van a cancelar cinco, y piensan que ya con eso ya me voy a quedar tranquilo, ‘toma tu chupón’. No, yo en el Zócalo, el día que tomé posesión hice 100 compromisos y uno es el de eliminar los fideicomisos porque no hay transparencia en el manejo de los fondos, y no significa dejar sin apoyo a la gente; al contrario, es acabar con la corrupción y entregar los apoyos de manera directa. Estamos hablando de cientos de fideicomisos”, se quejó.

Al respecto, la diputada del PRI, Dulce María Sauri, declaró sentirse traicionada pues reveló que había dado su voto a favor del periodo extraordinario, junto con su correligionario Rubén Moreira, porque el acuerdo era cederle ese par de votos a cambio de sólo eliminar los cinco fideicomisos mencionados y no los 44.

“El diputado Moreira y yo votamos acorde a lo que nuestras compañeras y compañeros del partido decidieron, no es un voto que yo diga de Dulce María Sauri sola, es una decisión construida al interior del grupo parlamentario, muy discutida por cierto, para que sólo se eliminaran cinco fideicomisos y no todos los que Morena quiere eliminar, ahora vemos que ese acuerdo no se ha publicado en el Diario Oficial, entonces que de buenas a primeras que digan que siempre no, es muy lamentable, en lo personal me siento burlada”, refirió.

Los fideicomisos que se iban a eliminar eran el destinado a Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas nacionales de la Industria Energética; el Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras; el Fondo de la Financiera Rural; el Fondo Nacional de seguridad para cruces viales ferroviarios; y el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.

