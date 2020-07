La vacuna contra el covid-19 podría costar hasta 60 dólares por dosis

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Dos días después de que la empresa Moderna Inc. y el gobierno de Estados Unidos anunciaron que su vacuna para prevenir o curar la enfermedad de covid-19 estaba en la etapa final de pruebas clínicas, fuentes citadas por The Financial Times revelaron que el costo de una vacuna oscilará entre los 50 o 60 dólares, es decir, entre mil 100 y mil 320 pesos mexicanos, al tipo de cambio de este 29 de julio.

Este precio será más elevado que el propuesto por otros laboratorios, como la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, en Londres, que habían asegurado su venta “a precio de costo” en todo el mundo, es decir, el equivalente a 2.5 euros, 2.95 dólares americanos y a 64.83 pesos mexicanos –al tipo de cambio del 29 de julio–, según confirmó julio el CEO del laboratorio británico, Pascal Soriot, el 21 de julio pasado.

Por su parte, en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos celebrada la semana pasada, el presidente de Moderna Inc., Stephen Hoge, afirmó: “no lo venderemos al costo”, de acuerdo con The Financial Times.

En esa reunión participaron también los representantes de laboratorios como Pfizer y Merck, quienes también manifestaron sus intenciones de obtener ganancias con la vacuna contra la pandemia de covid-19 que ha causado, hasta este 29 de julio, más de 662 mil muertos y tiene infectadas a más de 16.8 millones de personas en todo el mundo, indicó.

“En un rango de aproximadamente 50 a 60 dólares, es decir, entre 25 y 30 dólares por dosis (549.40 a 659.28 pesos mexicanos). Es más alto que lo acordado por Pfizer y BioNTech la semana pasada con un acuerdo de ‘prepedido’ con el gobierno de Estados Unidos”, añadió y comentó cada vacuna podría valer 19.50 dólares, es decir, 428.53 pesos mexicanos al tipo de cambio de hoy.

Moderna Inc. había informado a la Unión Europea (UE) entre sus potenciales compradores y que su costo podría elevarse, pero esto causaba considerable preocupación y dificultades en las negociaciones, en vista de que otras compañías prometieron precios más bajos”, según las fuentes de The Financial Times.

La variación de los precios difundidos por Moderna Inc. variaron al monto de los pedidos y las fechas de las entregadas, indicaron las fuentes y señalaron la dificultad de comparar los precios de las posibles vacunas contra el coronavirus que siguen en desarrollo, sin que hasta la fecha alguna haya recibido la aprobación de los reguladores sanitarios.

“Moderna ha recaudado 5 mil millones de dólares de colaboradores estratégicos e inversores, además de los fondos recibidos por el gobierno de Estados Unidos”, comentó Hoge.

De acuerdo con un estudio publicado a principios de julio en New England Journal of Medicine, se comprobó que la vacuna de Moderna Inc., produjo anticuerpos en los 45 participantes en un ensayo de fase 1 realizado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

El lunes 27 de julio, Moderna Inc., comenzó una prueba de Fase 3 con 30 mil participantes en Norteamérica y anunció el desarrollo satisfactorio y que está en la última etapa de la vacuna con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, mediante el programa Operación Warp Speed que es una asociación público-privada para acelerar el desarrollo, fabricación y distribución de vacunas, terapias y diagnósticos de Covid-19.

“Nos complace haber comenzado el estudio COVE, de efectividad contra Covid-19 de fase 3. Esperamos que este ensayo demuestre el potencial de nuestra vacuna para prevenir la Covid-19, para que podamos derrotar esta pandemia”, expresó la directora general de Moderna, Stéphane Bancel.

El ensayo fue diseñado para determinar si la vacuna prevendrá el Covid-19 sintomático, después es de dos dosis y si se puede prevenir la muerte por esta enfermedad.

Este es el primer estudio de este tipo, apoyado por el programa de Estados Unidos para acelerar el desarrollo de medidas contra el coronavirus.

Con este proyecto, la empresa y el gobierno estadounidense tienen la esperanza de tener una vacuna que termine con la pandemia, por lo cual, consideraron la posibilidad de tener la vacuna para su uso generalizado para finales de 2020.

Tras el anuncio de la vacuna para prevenir o curar la enfermedad de Covid-19, las acciones de Moderna Inc se elevaron en 325%

Por su parte, el 21 de julio, AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford, anunciaron que el desarrollo de la vacuna ha provocado “respuestas inmunes robustas” y era segura. Noticias parecidas fueron publicadas por los competidores BioNTech y Pfizer.

Anunció, además, la firma de un acuerdo para la distribución de la vacuna con los Países Bajos, Alemania, Francia e Italia, la cual podría costar entre 3 o 4 dólares por dosis, según el analista farmacéutico y biotecnológico de SVB Leerink, Geoffrey Porges.

Asimismo, AstraZeneca y Johnson & Johnson informaron que no buscarían obtener ganancias de las ventas de sus vacunas si se demuestra su efectividad, al menos, aclararon, durante las primeras fases de distribución durante la pandemia.

