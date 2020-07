Sin fijar postura sobre el aborto, AMLO expresa respeto a decisión de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se afirmó respetuoso de las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en específico, sobre el caso de la despenalización del aborto en Veracruz.

“Somos respetuosos de la decisión que toma el Poder Judicial y también somos respetuosos de la decisión que toma el Poder Judicial y también somos respetuosos de la decisión de cada persona, ya no es el tiempo de antes”, dijo.

Te recomendamos: Fallo de SCJN sobre aborto deja en “estado de indefensión a las mujeres de Veracruz”: ONG

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado sobre el voto en contra de la ministra Margarita Ríos Farjat, propuesta por él, y quien respaldó desechar el proyecto que obligaba al Congreso local a derogar el aborto como delito.

El tema ha sido complejo para el presidente López Obrador que no define su posición al respecto, no obstante, ayer en la conferencia de prensa presidencial, la secretaria de Gobernación y exministra de la SCJN Olga Sánchez Cordero, dijo que las mujeres no debían ir a la cárcel por abortar.

El mandatario dijo hoy que su idea de la SCJN es que goce de una verdadera independencia y que la designación de Ríos Farjat no tuvo el objeto de que votara conforme al interés del Ejecutivo. Añadió que esa independencia es la misma que ha recomendado para los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Comentarios