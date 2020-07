Checo Pérez, primer piloto de F1 en dar positivo a covid-19

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez no podrá competir en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana en Silverstone después de que dio positivo a covid-19, informó la Fórmula 1 en un comunicado.

El piloto de Racing Point estuvo ausente del circuito el jueves después de aislarse a sí mismo luego de lo que su equipo llamó una prueba “no concluyente”.

Pero después de volver a hacerse la prueba más tarde en el día, se confirmó que había dado positivo por el virus.

Checo Pérez “ha entrado en cuarentena de acuerdo con las instrucciones de las autoridades de salud pública pertinentes y continuará siguiendo el procedimiento ordenado por esas autoridades”, dice el comunicado emitido por la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

“Con la ayuda del organizador local del Gran Premio de Gran Bretaña, las autoridades sanitarias locales y el delegado covid-19 de la FIA, se ha emprendido una iniciativa completa de seguimiento y localización y se han puesto en cuarentena todos los contactos cercanos.

“Los procedimientos establecidos por la FIA y la Fórmula 1 han previsto la contención rápida de un incidente que no tendrá un impacto más amplio en el evento de este fin de semana”.

La Fórmula 1 destacó que sigue un estricto régimen de pruebas como parte de los protocolos de seguridad establecidos cuando las carreras se reanudaron a principios de este mes. Esta es la primera vez que un piloto da positivo, subrayó.

Racing Point confirmó que el piloto mexicano está “físicamente bien y de buen humor”, indicó la F1.

Un portavoz del equipo confirmó anteriormente que un pequeño grupo de integrantes del equipo que estaban en contacto con Checo Pérez se aislaron a sí mismos como medida de precaución y se volvieron a evaluar, como es el procedimiento estándar.

More on the news that Sergio Perez will not contest this weekend's #BritishGP after a positive Coronavirus test 👇

— Formula 1 (@F1) July 30, 2020