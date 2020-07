Fiscalía interroga a mandos de la SSC por atentado contra García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ha llamado a declarar a mandos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que trabajaron el pasado 26 de junio, cuando ocurrió el atentado contra el titular de la dependencia, Omar García Harfuch.

“Como lo mencionó (García Harfuch) el martes que estuvimos ahí en Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta ahora no se tiene evidencia de alguna participación de alguna persona que labora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero, evidentemente, tienen que hacerse todas las investigaciones. Entonces, la Fiscalía está llamando a distintas personas que, de alguna manera, estaban en labor durante ese día que tuvo el atentado”.

La mandataria local aseguró que la labor de la Fiscalía es “estar haciendo toda la investigación que se requiera, tanto las detenciones que ha habido de personas y otras detenciones que están pendientes, y también pues el trabajo que tiene que hacer para asegurarse que, en efecto, no participó nadie de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Este jueves, el diario El Universal publicó que la FGJ CDMX solicitó información de un mando policial de la SSC por “actividades inusuales”, como parte de la investigación que sigue del caso.

Agregó que ya se tienen identificadas a otras seis personas que presuntamente participaron en el ataque en la colonia Lomas de Chapultepec y que se espera la solicitud de orden de aprehensión correspondiente.

Sin indicios de fugas de información

El pasado martes 28, un mes después del atentado, Omar García Harfuch reapareció públicamente al frente de la SSC y en videoconferencia con la jefa de gobierno. Ahí, reiteró que fue el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el autor del ataque y que sabía de esa intención desde agosto del 2019.

Cuestionado sobre la investigación iniciada al interior de la SSC para saber si hubo fuga de información sobre sus horarios y movimientos previos al ataque, afirmó que “no hay un solo indicio” de fuga de información dentro de la dependencia.

No obstante, explicó que, en este tipo de eventos, “aunque que no haya una sospecha como tal, las investigaciones continúan y se abarca no solo a miembros de las secretarías, sino se investiga todo lo que esté, lo que haya rodeado el caso”.

