Yucatán: la alcaldesa de Uayma da positivo a covid-19 y contagia a toda su familia

MÉRIDA, Yuc. (apro). – La alcaldesa de Uayma, Yamili Cupul Vázquez, reveló que ella, su esposo, su hijo, su madre, un sobrino y algunos de sus colaboradores se contagiaron de covid-19 por lo que permanecerán en aislamiento el tiempo necesario para evitar propagar el virus.

En un mensaje que a través de sus redes sociales escribió a su comunidad, la munícipe informó que hace unos días decidió junto con su cabildo aislar al personal del ayuntamiento por prevención.

Dijo que esa fue “una decisión difícil pero muy importante” de la que no se arrepiente.

“El hecho de convivir día a día con compañeros que presentaron malestares en el desarrollo de sus funciones nos demandaba cuidar al resto de nuestro personal, realizarnos las pruebas necesarias y poner en orden nuestras ideas”, justificó.

Y notificó: “Bendito DIOS mis dudas fueron despejadas cuando el día de hoy me confirmaron que mi madre, mi esposo, mi sobrinito, mi hijo y 3 colaboradores míos hemos salido positivos con COVID19”.

La alcaldesa atribuyó el contagio a sus labores cotidianas como servidora pública y anunció que, acatando el protocolo de salud, se someterá a aislamiento.

“¿Cómo fue posible? Mi trabajo diario me hizo traer a mi hogar esta horrible enfermedad. Siempre he dicho que Dios sabe el porqué de las cosas es todo”, dijo.

Dada su situación, “y con el debido respeto” pidió “de corazón” a sus conciudadanos que no vayan a su casa, “por la seguridad de todos” pues lleva ya siete días aislada y lo estará 14 días más para evitar contagiar a más personas.

“Es claro que como autoridad tendré el firme propósito de cuidar a los que conmigo pasarán esta prueba; solo me queda decirles amigos que lamentablemente me contagié como parte del trabajo diario, y sí es parte de nuestra responsabilidad, nos tocó”, añadió.

No obstante, reconoció que algo tiene claro: “hemos bajado la guardia y la gente está tomando una gripa como una simple gripa y ya no es así amigos, lo que tú sientes no lo sentirá igual tu vecino ni tus papás”.

Por pidió a sus gobernados extremar sus cuidados para prevenir más contagios.

“Por favor cuidémonos. Si sientes algún síntoma aíslate. A mí me empezó con una tosesita y dolor de huesos, un amigo me preguntó si tenía el sentido del olfato y sabor y le dije que no, (era algo que no me había percatado); con ese síntoma más detectado me preocupé, lo cual fue un detonante del resultado que ahora les comparto”, expresó.

Finalmente, advirtió: “no tomen al COVID19, como algo inofensivo, es real y no lo subestimen. Cuídense por favor”.

