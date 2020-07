Diputados de Edomex rechazan punto de acuerdo para exigir abasto de medicamentos

TOLUCA, Edomex (apro).- Con la mayoría de Morena y aliados, la Legislatura mexiquense rechazó un punto de acuerdo, promovido por el Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobierno de México a garantizar el abasto de medicamentos y una atención adecuada a niños con cáncer.

En la exposición de motivos, los panistas llamaron a la concientización de las autoridades federales y al cumplimiento de sus obligaciones. Les exigieron resultados y realizar de inmediato las acciones necesarias para que las niñas y niños puedan continuar con sus tratamientos oncológicos, porque el cáncer no espera.

“Es claro que la agenda gubernamental priorizó la lucha contra el SARS-CoV-2, pero no es la única enfermedad que sigue cobrando vidas de mexicanos, pues el cáncer no espera y estos niños no son culpables de si existió corrupción en la compra de medicamentos, si las farmacéuticas tenían arreglos con el gobierno, si el Seguro Popular no era tan popular entre sus filas”, recalcaron.

Maurilio Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena, acusó al PAN de utilizar las necesidades de los niños con cáncer para descalificar al gobierno federal ante las medidas tomadas para frenar la corrupción en el sistema.

El diputado local recordó que ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la compra de medicamentos en el extranjero, dado que había contubernio con capitales trasnacionales para dejar de producirlos en el país. “Este gobierno está buscando dar respuesta pronta, expedita, a tantos problemas de salud pública heredados”, aseguró.

Y aclaró que Morena no está en contra de la salud, y menos de la atención a los niños con cáncer, pero advirtió que “no se puede cargar la responsabilidad a un gobierno que además debe cargar con condiciones económicas, estructurales y médicas adversas. Los problemas sanitarios del país son resultado de la marginación y pobreza a la que se ha llevado durante décadas al pueblo de México”, señaló.

Hernández González indicó que con posiciones “cínicas y demagógicas” no se resuelven los problemas estructurales, de fondo.

En respuesta, Anuar Azar, coordinador de la bancada albiceleste, indicó que la discusión no debe centrarse en quién es más corrupto o ineficiente, pues no se trata de una posición política, sino de agilizar la atención a los pacientes infantiles.

El panista reprochó que mientras se habla de acabar con la corrupción, a la fecha ningún integrante de la “mafia del poder” purga una pena. Se liberó a Elba Esther Gordillo y Manuel Bartlett es funcionario de primer nivel del gobierno actual, dijo.

De igual manera, señaló que 78.16% de las compras de la actual administración federal han sido por adjudicación directa, “opacas, sin licitación pública”.

El morenista Faustino de la Cruz consideró que los problemas del México actual se desprenden de la corrupción, “amasiato”, complicidad y enriquecimiento ilícito de los gobiernos anteriores. “Allí tienen a (Emilio) Lozoya”. Y añadió: “Pasen lista para ver quién está exento de la complicidad con el viejo régimen de corrupción”.

Su correligionaria Azucena Cisneros sugirió al PAN pedir disculpas porque la administración de Felipe Calderón dejó más de cien mil víctimas, mientras que, por causa de Genaro García Luna, hoy muchas madres buscan y lloran a sus hijos.

El también panista José Antonio García lamentó que mientras hay desabasto de medicamentos, el gobierno de López Obrador prioriza la construcción de refinerías. “El gobierno federal demuestra que no le interesa procurar la salud de los mexicanos… Espero no haya opacidad en la compra de medicamentos en el extranjero”, apeló.

Finalmente, el morenista Julio Hernández recordó que la actual administración federal vetó a tres distribuidores que concentraban 60% de las compras de medicamentos, uno de ellos acusado por Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, de haber chantajeado al gobierno para producir el metotrexato sólo si le liberaban los permisos para continuar con su línea de producción.

“¿Dónde estaba el PAN cuando a los niños con cáncer se les inyectó agua en Veracruz?”, cuestionó.

