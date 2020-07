Vinculan a proceso a médico acusado de abuso de autoridad en Chiapas

CHIAPA DE CORZO, Chis. (apro).- Un juez de Control vinculó a proceso al médico urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca por el delito de abuso de autoridad. El galeno fue detenido el sábado 25 e ingresado al penal El Canelo.

La tarde de este jueves, el juez Carlos Inocencio Morales Urbina notificó al urgenciólogo la vinculación a proceso tras la demanda que interpuso contra él Karen Alejandra Ramírez Molina, hija de un exdiputado local que falleció por covid-19.

Mientras tanto, afuera del penal, periodistas, amigos, familiares y personal médico protestaban y exigían la libertad de Grajales Yuca, con consignas y pancartas en mano.

Los abogados Antonio Juárez Navarro y Miguel Negrón lamentaron la decisión del juez, quien –subrayaron– en todo momento mantuvo una actitud parcial en el proceso, como un “juez de consigna”.

“Algo que no había visto en los jueces desde el sexenio de Juan Sabines Guerrero”, soltó Negrón, quien defendió a personas injustamente encarceladas en ese sexenio.

Por su parte, Juárez Navarro manifestó que el proceso contra el médico está “lleno de violaciones constitucionales, no es un litigio, estamos defendiendo a un preso político”.

El abogado dijo que recurrirá al amparo y si es preciso llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto apenas empieza, advirtió.

Tras destacar que la justicia en Chiapas mantiene en “prisión preventiva” a un médico que está siendo investigado por un delito no grave, que no ha sido considerado peligroso por la unidad de medidas cautelares, abundó:

“Demostramos fehacientemente que el doctor tiene un domicilio en la ciudad, que está enfermo y necesita tratamiento, así como vigilancia estrecha”.

Expuso que el expediente clínico de la persona que murió no fue solicitado para acreditar que, en efecto, los medicamentos que se exigieron a la familia se los pusieron al paciente, y las recetas presentadas como pruebas en su contra no las firmó Grajales Yuca.

“Probamos que las recetas sólo se expiden cuando no se pidieron en bitácora. Acreditamos que el paciente no era derechohabiente y por tanto tenían que pedir medicinas, porque el hospital no las tenía”, agregó el abogado.

Asimismo, señaló que en el receso que dio el juez Morales Urbina, en medio de la audiencia judicial, escucharon la conferencia de prensa que en ese momento daba el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

“El fiscal del estado sale y dice una serie de cosas que nada tenían que ver, con una testigo falsa y presionada para mentir, hay pruebas. Luego regresó el juez y dijo que él sí consideraba peligroso al doctor y que se tiene que quedar detenido para que no vaya a lastimar a la supuesta víctima.

“¿Con qué? ¿Con su estetoscopio? Esas son sus armas, las que todos los médicos usan”, alegó.

De acuerdo con Llaven Abarca, la Fiscalía General del estado (FGE) continúa con las diligencias de investigación por el delito de abuso de autoridad en contra de Gerardo Vicente “N”.

Destacó que ese órgano de procuración de justicia investiga la estructura directiva del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) para el esclarecimiento total de los hechos y deslindar responsabilidades con una política de cero impunidad.

El funcionario estatal, acompañado de la denunciante, Karen Alejandra “N” y Ana Paola “N”, “testigo colaborador”, así como Jorge Segismundo Rotter Díaz, fiscal de Procedimientos Penales, informó que derivado de una denuncia presentada el 17 de julio, la FGE logró acreditar la responsabilidad del hoy imputado, solicitando y cumplimentando la orden de aprehensión en su contra conforme a derecho.

Señaló que, en las diligencias de investigación para la integración correspondiente de la carpeta de investigación, Ana Paola “N” hizo uso del criterio de oportunidad que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

Asimismo, Llaven Abarca señaló que el 28 de julio se inició otra carpeta de investigación en contra del hoy imputado en agravio de Gustavo “N”, quien refirió que le solicitó una cantidad de dinero para recibir atención integral en el Hospital de Especialidades Vida Mejor.

La Fiscalía del estado, abundó, lleva a cabo un combate frontal a la corrupción, por lo que se encuentra realizando investigaciones en la estructura directiva del ISSTECH por presuntas conductas delictivas, y reiteró que no habrá distinción alguna, por lo que quien cometa un delito enfrentará la justicia.

Hoy, médicos de ese nosocomio se manifestaron preocupados porque, ante la fragilidad del delito que se imputa a Grajales Yuca, ahora se pretende encuadrar el de asociación delictuosa, pero para ello tienen que detener a más presuntos culpables.

Señalaron que ningún paciente covid no derechohabiente ingresaba al Bunker Co-VIP sin la anuencia del subdirector del ISSTECH, Marco Antonio Ordóñez. Eran los pacientes “recomendados” desde los más altos directivos, todos ingresaban casi de la mano de este funcionario, apuntaron.

Y él mismo se encargaba de asignarles la cama en la que se quedarían e informaba a sus superiores, dijeron los médicos. El doctor Ordóñez sabía quién ingresaba y a quien daban de alta, todo a detalle, recalcaron.

También sostuvieron que, ocho días antes de su captura, al doctor Grajales Yuca le dieron una buena noticia: que le darían su base como trabajador del ISSTECH, pero para ello tenía que firmar a su renuncia como trabajador de confianza. Que le darían dos meses de interinato y posteriormente se le asignaría su plaza base.

En ese momento el médico no sabía que ya le estaban integrando una carpeta de investigación.

El sábado 25 le llamaron a su casa, y ese día su mamá estaba de visita. Grajales Yuca dijo que saldría porque el “director del #ISSTECH” le había pedido atender un paciente grave en el Hospital Vida Mejor. Una cuadra después de salir de su casa lo interceptaron los agentes de la FGE.

