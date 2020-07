López-Gatell niega amago a gobernadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dedicó casi quince minutos para hablar sobre la supuesta rispidez en su reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde supuestamente pidió sanciones penales para los mandatarios estatales que cambien a modo el semáforo epidemiológico.

“No hubo amago. No va haber amago. Nunca. Lo hemos dicho. Una, dos, tres, ochenta, las veces que sea necesario, pero con gusto lo volvemos a repetir. La manera que trabaja el Gobierno de México no es a través de amagos. No es nuestro modelo preferencial. Nuestra manera de actuar es con base a la ley, es por el diálogo, no por la fuerza, con la razón, no con la fuerza. Es un compromiso ético”, indicó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

La discrepancia de la reunión de hoy fue que esta decisión de compartir la responsabilidad de las decisiones sobre la salubridad general es algo establecido en la Constitución y en la Ley General de Salud desde 1984. No es nuevo, se refiere a la corresponsabilidad del gobierno federal y los estatales en materia de salud pública, indicó.

“Y fue motivo de la conversación de hoy, al hacer la revisión del lineamiento y en respuesta a la inquietud de los gobiernos estatales de que se especificara las condiciones en que podrían diferir lo federal y estatal, deberíamos dejar preciso cuál es el tramo de responsabilidad federal y estatal sobre el manejo de la pandemia y el semáforo”, añadió.

Por eso, indicó, se decidió dar dos salidas a este diferendo. Una técnica, que le corresponde a López-Gatell de presidir la Comisión de Salud Pública del Consejo Nacional de Salud, con el visto bueno del secretario de Salud, Jorge Alcocer, para identificar la mejor forma de monitoreo mediante el semáforo. Y la otra, incorporar las propuestas de los estados, de las cuales 11 han enviado las propias y se han incluido en la estrategia.

“Lo que se describe está amparado en hechos reales”, sentenció y añadió que le llama mucho la atención quién lo comunica, cómo lo comunica, quién es el intermediario, quién filtra la noticia, quién saca la foto de la campaña de la videoconferencia a nivel de una oficina federal o a nivel de una oficina estatal.

Y es que el analista de la revista Poder y Dinero, Víctor Sánchez Baños, tuiteó en su cuenta @vsanchesbanos que “el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, en reunión con gobernadores del país pidió sanciones penales para los mandatarios que cambien de color el semáforo epidemiológico”.

Según lo publicado por Sánchez Baños en su cuenta de Twitter, fue el gobernador Mauricio Vila quien alertó de las sanciones administrativas o penales que se pretenden implementar a los gobernadores.

“El gobernador @MauVila de Yucatán alerta que el semáforo es obligatorio bajo sanciones administrativas o penales y @HLGatell nervioso no pudo explicar, pero en caso de omisión serán penalizados. Un día @SSalud_mx pone el semáforo, otro lo quita y ahora lo penaliza. #Aquinichú”, comentó el analista.

Al respecto, López-Gatell explicó que a veces se pretende dar una historia más llamativa de un hecho, como la reunión con Conago.

“El calificativo de ríspida, yo no lo veo ríspido. Tenemos ocho semanas reuniéndonos, semana tras semana, a veces más de una vez por semana, el gobierno federal con los gobiernos estatales, en la mayoría el gobernador, la gobernadora o la jefa de Gobierno.

“Hago notar que en algunos estados nunca han estado los titulares del Poder Ejecutivo, han estado sus representantes, personas muy autorizadas, muy competentes, pero en muchas ocasiones no acuden a estas reuniones”, señaló.

Insistió en que la discusión se enmarcó en la situación que cada mandatario vive en sus estados, así como las responsabilidades que tienen hacia sus gobernados.

“No es amago, es claridad sobre lo que dicta la ley respecto a la salud pública. Son preocupaciones que, en todo momento, nos parecen absolutamente legítimas. Absolutamente. Esta no es la primera vez que lo digo. Cada vez que hablamos de este tema, reconocemos el trabajo tan valioso, tan dedicado, tan responsable que hacen los 32 titulares del Poder Ejecutivo estatal, vayan o no o declaren que van a hacer otra cosa. No importa, es un acto de congruencia de atención hacia los que gobiernan”, indicó.

Mencionó que el énfasis de los mandatarios estatales es sobre la protección hacia la ciudadanía respecto al covid-19, porque se vive la dificultad para reconciliar el cuidado a la salud y la vida con la reactivación de las actividades sociales y económicas de la población.

“Digo esto para que más allá de si se enojó mengano, se enojó perengano, López-Gatell dijo que habrá sanciones, etcétera, esta dicotomía, esta tensión entre dos elementos a conciliar, que lo vive todo el mundo, las sociedad, las personas y los gobiernos, pues nuestros gobernantes estatales lo viven de una manera muy aguda.

“Y lo que se comentó hoy en la sesión, el contenido, es parecido, pero hoy fue llamativo el nivel de inquietud que tenemos, en plural, todos”, añadió el subsecretario.

En ese sentido, expresó su respeto a las opiniones de diversos gobernadores como el de Quintana Roo, Carlos Joaquín, que mostró su preocupación por la economía del estado que depende del turismo o de Mauricio Vila de reactivar la vida social en Yucatán o de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, de ir mediando el centro de actividades del país.

En ese sentido, añadió a Carlos Mendoza Davis, que ha expresado la vivencia de ver gente en desempleo en Baja California Sur, o Alfredo del Mazo que es participe del área metropolitana y que tiene la inquietud de compartir los problemas urbanos con los rurales en el Estado de México, entre otros.

“Si se redujera a una idea frívola de que se pelearon, creo que sería faltarles el respeto a las y los gobernadores y a sus sociedades. ¿Qué elementos estuvieron hoy en discusión? –dijo–. El nuevo presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí, planteó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, tener un espacio de expresión con él y Mauricio Vila, presidente de la Comisión de Salud de Conago y yo, con el principio básico de que a nadie en el país le sirve que el semáforo esté sujeto a vaivenes políticos, porque no es así. Es un instrumento técnico supuesto por el gobierno de México y puede ser perfectible, sujeto de ampliaciones o ajustes”, comentó.

El gobernador Vila expresó su inquietud legítima de una discrepancia entre la disposición federal y la evaluación local.

“Pero no es lo mismo este elemento general para un estado que tiene 70% de su generación económica en el turismo que para un estado que lo tiene en la minería, que para un estado que tiene una economía más diversificada o con una entidad federativa como la Ciudad de México. No es lo mismo y la complejidad de traducir esa generalidad a detalles específicos, disposiciones administrativas concretas, nadie mejor que los gobiernos estatales para calibrarlos. Ese fue el consenso de la conversación del lunes pasado”, añadió.

