Murió Alan Parker, director de Fama, Pink Floyd: The Wall, Evita, Mississippi en Llamas y Expreso de Medianoche

MADRID (EUROPA PRESS).- Alan Parker, director británico responsable de filmes como Evita, Expreso de Medianoche, Mississippi en Llamas y Fama, murió este viernes 31 de julio a los 76 años.

La noticia fue anunciada por el British Film Institute, que informó que Parker murió debido a una enfermedad terminal de la que no ha dado más detalles.

We're deeply saddened to learn that British filmmaker Alan Parker passed away this morning. Also a former Chairman of the BFI, his works as director include Midnight Express, The Commitments and Angela's Ashes https://t.co/wuBtJvHG1b pic.twitter.com/TDEqyxWgWb

