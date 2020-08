Bloque de gobernadores pide la salida inmediata de Hugo López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Diez de los 11 gobernadores agrupados en la llamada “Alianza Federalista” demandaron al gobierno federal “la salida inmediata de Hugo López-Gatell” como quien informe a la población sobre el manejo y control de la pandemia de covid-19 en el país.

En un comunicado firmado por los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco; de Chihuahua, Javier Corral; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Colima, José Ignacio Peralta; de Durango, José Rosas Aispuro; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Nuevo León, Jaime Rodríguez, de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de Jalisco, Enrique Alfaro, justificaron su petición con el siguiente argumento:

“La emergencia sanitaria exige no solamente de un especialista, sino de un perfil con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad que el señor Gatell carece y lo demuestra cada vez que emite información contradictoria, confusa e incoherente que nos muestra el indolente número de muertes en México”, indicaron.

Comenzaron mencionando que México atraviesa una de sus peores crisis de su historia, la cual, según los abajo firmantes, es resultado de un manejo errático de la epidemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar la brutal caída económica, que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas.

“Las cifras no mienten. La economía nacional cayó casi 20 puntos, un nivel jamás visto; hoy seremos el tercer país con más muertes en el mundo, sólo por debajo de Brasil y Estados Unidos que duplican y triplican la población en México”, añadieron.

Esperaron que la crisis arroje, por lo menos, 10 millones de pobres más, además que, según sus cálculos cada hora están muriendo 27 personas por covid-19.

“Las cifras siguen empeorando y la emergencia de salud comienza a tomar la dimensión de crisis humanitaria. Todo esto ha ocurrido frente a un Gobierno Federal que, durante más de 5 meses, no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores. No hay justificación válida para mantener una estrategia que no ha dado resultado y que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos”, indicaron.

Y, en dos largos puntos, expusieron la falla de la estrategia de contención como lo habían advertido especialistas nacionales e internacionales, sobre las medidas sanitarias, las cuales no han sido claras ni firmes, mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar, señalaron.

“La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York”, criticaron.

Desde la perspectiva de los gobernadores, esta crisis se agudiza y no tiene un final a la vista, por lo cual responsabilizaron de manera indirecta a López-Gatell, comentando que es cupla de quien ha dirigido y decidido la estrategia de contención y atención, quien optó –añadieron—por el uso político de la gestión de la epidemia, antes de privilegiar la vida, la salud, la unidad nacional y dar una verdadera respuesta de Estado.

“A lo largo de más de 5 meses se ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos y mexicanas como lo es el uso del cubrebocas. Tuvieron que morir más de 35 mil personas para que López-Gatell aceptara y a medias, su utilidad, lo cual ha generado confusión en la población”, apuntaron.

De ese modo, consideraron que ha intentado trasladar la responsabilidad del manejo de la pandemia a los gobiernos estatales y municipales mediante el semáforo sanitario, el cual, señalaron, “ha asfixiado las economías locales, porque nunca se quiso atender esta epidemia de manera coordinada y con recursos extraordinarios”.

En el segundo punto, recalcaron que México está en el peor de los escenarios porque al número de muertos le sumaron el colapso de la economía nacional, ya en recesión iniciada en 2019.

“Las y los mexicanos tienen derecho a una vida digna, pero con la estrategia fallida y las omisiones del Gobierno Federal para enfrentar la crisis, ese derecho está siendo vulnerado.

“Ustedes prometieron esperanza y bienestar y, sin embargo, más muerte y pobreza parece ser nuestro futuro. Los convocamos a rectificar porque México lo necesita, porque México no merece que ustedes le sigan fallando”, finalizaron.

La víspera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dedicó casi quince minutos para hablar sobre la supuesta rispidez en su reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde supuestamente pidió sanciones penales para los mandatarios que cambien a modo el semáforo epidemiológico.

“No hubo amago. No va haber amago. Nunca. Lo hemos dicho. Una, dos, tres, ochenta, las veces que sea necesario, pero con gusto lo volvemos a repetir. La manera que trabaja el gobierno de México no es a través de amagos. No es nuestro modelo preferencial. Nuestra manera de actuar es con base a la ley, es por el diálogo, no por la fuerza, con la razón, no con la fuerza. Es un compromiso ético”, indicó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19, del jueves 30 de julio.

La discrepancia de la reunión de hoy fue que esta decisión de compartir la responsabilidad de las decisiones sobre la salubridad general es algo establecido en la Constitución y en la Ley General de Salud desde 1984. No es nuevo, se refiere a la corresponsabilidad del gobierno federal y los estatales en materia de salud pública, indicó.

