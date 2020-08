El PT no debe asumir la mesa directiva de San Lázaro: PES

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) se pronunció en contra de la posibilidad de que el Partido del Trabajo (PT) asuma la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados.

“No estamos de acuerdo con las acciones del Partido del Trabajo para tomar la mesa directiva, el PT no tiene derecho a ella”, externaron los legisladores y legisladoras del PES.

“Desde el inicio de esta LXIV Legislatura se han registrado 37 cambios de legisladores; el PT es el grupo que más incorporaciones ha promovido. Inició con 29 Diputados y hoy tiene 43, quiere ser la tercera fuerza política para exigir la titularidad de la Mesa Directiva, que para el tercer año correspondería a un partido político distinto, a un partido de la oposición”, argumentó la bancada pesista.

El PT requiere sumar cuatro legisladores más a su bancada para superar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tiene 46. De lograrlo, pretendería reclamar su derecho a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, al iniciar sus trabajos la actual legislatura, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que agrupa a los ocho coordinadores parlamentarios, acordó que el primer año la mesa directiva sería presidida por Morena, el segundo por el Partido Acción Nacional (PAN) en su calidad de segunda fuerza, y el tercero por el PRI, que de acuerdo con la votación de los comicios de 2018 logró la tercera bancada más numerosa.

De esta manera, correspondería al Revolucionario Institucional asumir la presidencia de dicha mesa directiva, el próximo 1 de septiembre.

Pero el PES, que junto con el PT son aliados de Morena –los tres partidos que apoyaron la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador–, marcó distancia de la bancada que coordina Reginaldo Sandoval.

“Puede no gustarnos el destino de la mesa directiva, pero la responsabilidad con México es más grande y no podemos reducirla a ella. La Coalición y los nuevos aliados somos mayoría en el Congreso, suficiente para contener cualquier intento por detener el Proyecto Alternativo de Nación.

“No le corresponde (la mesa directiva al PT), además, porque los mexicanos así lo decidieron el 1º de julio de 2018. El PT no está obedeciendo el mandato expresado en las urnas. La fuerza política que está construyendo no es legal ni representativa, es una fuerza ficticia porque no está soportada en el voto popular, sino por una perversa operación política. No se debe obtener de ese modo lo que no se ganó en las urnas.

“Sus acciones dañan a la coalición #JuntosHaremosHistoria al hacer aquello contra lo que el movimiento luchó por años. Cambiar el régimen, no repetirlo, es la misión que nos propusimos. Surcar la ley en beneficio propio es repetir prácticas del pasado de aquellos que generaron una cultura del todo se vale, de la interpretación de la ley a su antojo y conveniencia.

“En la 4T #NoSomosComoEllos, con su actitud, el PT desvirtúa las acciones y el discurso a favor de la legalidad del presidente de México. Argumentar que esta medida es a favor del movimiento, es falaz y en realidad atenta contra la fuerza y la autoridad moral del movimiento que impulsa el presidente de México. Usar los votos de la ciudadanía a su antojo, es hacer un #FraudeAlaLey y un #FraudeAlaCiudadania.”, concluyó el PES.

