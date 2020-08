Presenta Taller Coreográfico de la UNAM su repertorio virtual para agosto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con repertorio de la icónica coreógrafa Gloria Contreras (1934-2015) y un estreno a cargo de Sarah Matry-Guerre, el Taller Coreográfico de la UNAM (TC UNAM) tendrá una programación especial en línea durante el mes de agosto.

Cada domingo del mes, a las 12:30 horas, a través de la cuenta Facebook del TC UNAM (@TCUNAMoficial) se mostrará una obra que estará acompañada por una sesión final de preguntas y respuestas con bailarines, exbailarines y coreógrafos.

Así, este domingo 2 tocará abrir al histórico Concierto en re de Contreras, más un diálogo con Nora Blancas, exbailarina del TC UNAM y exponente de las obras de Contreras de 1985 a 1995; mientras que el 9 de este mes le tocará a Danza para mujeres, y charla con Carla Robledo, actual bailarina del taller.

El día 16 será el turno del estreno All alone, yet together de Sarah Matry-Guerre (asistente de dirección del taller coreográfico), seguido de la obra Sprinkled Spice de Maurice Causey, más la sesión de plática con los coreógrafos.

Para el domingo 23 la versión Romeo y Julieta de Contreras con el diálogo del bailarín del TC UNAM, Héctor León; y finalmente el Estudio revolucionario y Dvorak, amabas piezas de la fundadora del taller, más la sesión final por parte de la ex bailarina de la agrupación Rocío Bernal.

La agrupación dirigida en la actualidad por Diego Vázquez ha tenido una serie de actividades streaming con motivo de la pandemia por Covid-19, talleres, estrenos y clases de ballet se han programado desde hace unos meses buscando llevar danza virtual a su público.

El TC UNAM fue fundado por Contreras quien creó más de 250 piezas con música que abarca de los siglos XIV al XXI. Bailarina, maestra y promotora de la danza, fue nombrada “Coreógrafa Emérita”, también obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2005.

