López-Gatell expresa respeto a gobernadores; ve en su proclama un “desfogue” ante el “estrés”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Hugo López-Gatell expresó su respeto a los gobernadores de la Alianza Federalista que pidieron su renuncia, y planteó que la petición puede estar relacionada con el “desfogue” a un estrés provocado por las dificultades que representa para los funcionarios el combate a la pandemia.

Para el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el deslinde del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es de entrada un elemento indicativo del carácter de esta proclama de mandatarios estatales.

Este viernes 31 de julio, previo a la conferencia, se informó que diez de los 11 gobernadores agrupados en la llamada “Alianza Federalista” suscribieron un documento en el que demandaron al Gobierno Federal “la salida inmediata de Hugo López-Gatell” como quien informe a la población sobre el manejo y control de la pandemia de covid-19 en el país.

“Lo primero que puedo decir, no en respuesta a ellos, sino al público es que no son diez, son nueve, porque el gobernador Javier Corral se ha deslindado de esta carta y ha explicado públicamente en su Twitter hace unos minutos que él no fue consultado sobre este documento.

“Entonces, de entrada, una carta donde se involucra el nombre y el prestigio de un gobernador, en este caso, además, un gobernador ejemplar, competente, que ha tomado una postura de enorme responsabilidad en términos de la conducción técnica de la pandemia de covid-19 en Chihuahua, pues me parece ya, de entrada, un elemento indicativo del carácter de esta proclama de los gobernadores”, indicó en la conferencia de prensa vespertina sobre la pandemia de covid-19, desde Puebla.

Porque, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa vespertina sobre el estado actual de la epidemia en el país, Corral, mediante la cuenta de Twitter del gobierno del estado @GobiernoEdoChi escribió:

“Con relación al Comunicado emitido hoy por los integrantes de la #AlianzaFederalista, donde se plantea, entre otras cosas, la renuncia de @HLGatell, el gobernador @Javier_Corral aclara que no participó ni conoció el texto en el que, por error, se incluyó su firma”.

Mandato específico

Al respecto, López-Gatell comentó que “una cosa que frecuentemente se confunde es la capacidad de un o una funcionaria para proponer, diseñar, implantar o supervisar políticas públicas”.

Así, se refirió al mandato que le da el artículo décimo del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud sobre el mandato específico para la persona titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud para proponer políticas públicas al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y si las aprueba para que se implanten y se ejecuten.

“Entonces, esa es la única connotación de la palabra política en mi persona, en la medida de que soy un funcionario técnico que la ley me mandata a proponer políticas públicas. Fuera de eso, yo no tengo ningún lugar que ocupar en la política”, afirmó.

–¿No le interesa participar en las elecciones de 2021? –insistió un reportero.

–Ya se lo digo, soy un funcionario técnico. Mi vocación es técnica, mi formación es técnica y a eso me dedico y me dedicaré –respondió.

Hablando a través del cubrebocas que usó en esta ocasión, el funcionario calificó su actitud como una consecuencia a una etapa inusual en la vida cotidiana no solo del país, sino del mundo entero, por la presencia de un virus nuevo.

“En cien años no se había presentado una condición como ésta, una condición de salud tan retadora con repercusiones en la salud y en la vida, tanto como en repercusiones económicas y sociales.

“En este sentido y me voy a permitir quitarme mi cubrebocas para expresarme más claramente, en este sentido es natural, es parte de la naturaleza humana que todas y todos y estoy seguro que estos nueve gobernadores tienen distintos sentimientos, distintas percepciones que pueden causar frustración, angustia, preocupación, sentimientos de enojo, ante la realidad, dado que las decisiones específicas de ellos y de los otros veintitrés involucran el éxito o el no éxito del manejo de la epidemia porque ellos son autoridades sanitarias, de acuerdo a la Ley General de Salud”, indicó.

Respeto

Tras manifestar su respeto a los gobernadores firmantes de la Alianza Federalista, señaló que los mandatarios estatales son autoridades políticas y administrativas, por lo cual sus decisiones involucran el deber de cuidar la economía de la sociedad de los estados.

“Y eso desde luego puede causar un gran estrés porque el balance entre proteger la salud y la vida, a través del confinamiento que disminuya los contagios y, del otro lado, el efecto negativo secundario que implica la perturbación económica y social por el confinamiento, no hay una fórmula única para resolverlo”, consideró.

Por eso, la problemática de cada entidad federativa se va resolviendo de acuerdo con sus condiciones, precisó.

“Regresando a la proclama de estos nueve gobernadores (de la Alianza Federalista) lo que les decimos es: nuestro respeto, podemos entender el sentimiento y las dificultades que enfrentan, podemos entender que tal vez resulte más fácil tratar de identificar en el otro el desfogue de esas inquietudes, pero les seguimos expresando nuestro absoluto respeto, en tanto que son los titulares de los Poderes Constitucionales de las entidades federativas que gobiernan y ojalá que podamos seguir colaborando como ha ocurrido hasta ahora”, pidió.

“Discrepar no significa pelearse”

Ante la insistencia sobre las eventuales diferencias, en otros momentos, con otros mandatarios, como el de Puebla, Miguel Barbosa; el de Baja California, Jaime Bonilla o la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, López-Gatell comentó:

“Puedo decir lo que es mi propia experiencia. Yo provengo del mundo académico, del mundo técnico, del mundo científico, y en este espacio, pero pienso que también en cualquier otro, discrepar no implica pelearse, no implica tener diferencias irreconciliables.

“Tener diferentes puntos de vista enriquece, enriquece; así se hace la ciencia, se discuten los proyectos, se discuten los resultados, se analizan y alguien puede tener un matiz respecto a otra persona y al final eso construye”.

Opinó que la importancia de tener el consenso de la mayoría de la sociedad mexicana sobre dónde deben dirigir su atención con unidad es porque se trata de dar una respuesta de Estado y esto es gobierno, sociedad, sector público, sector privado, social, etcétera, a la pandemia de covid-19.

“Entonces, no es inusual que ciertos actores sociales, a veces expresados a través de los propios medios de comunicación, quisieran identificar otros temas quizá políticos, económicos que estén en debate respecto a la epidemia de covid-19 y no es así”, destacó López-Gatell, quien expresó su respeto al trabajo periodístico.

