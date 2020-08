Llega a las salas de cine el preestreno de “Amores modernos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El preestreno de la nueva película del realizador Matías Meyer, Amores modernos (2019), con David Ángulo, Andrés Almeida, Ludwika Paleta, Ilse Salas y Leonardo Ortizgris, se llevó a cabo este 31 de julio en las ciudades donde Cinépolis y Cinemex ya abrieron sus salas.

Eso ocurrió en Aguascalientes, Cancún, Cozumel, Cuautla, Cuernavaca, Culiacán, Durango, Ensenada, Los Mochis, Mazatlán, Monclova, Morelia, Nogales, Oaxaca, Playa del Carmen, Rosarito, Tapachula, Tijuana, Tlaxcala, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan y Zacatecas. Próximamente llegará a más ciudades.

El filme trata sobre el distanciamiento físico y emocional de una familia mexicana que, luego de la sorpresiva muerte de la madre, debe aprender a convivir nuevamente, tejiendo así un reencuentro colmado de conflictos y sentimientos encontrados, pero también de mucha fraternidad.

Amores modernos es una reflexión sobre todos los tipos de amor que coexisten en el ser humano: hermanos, padres, hijos y pareja.

En entrevista, David Ángulo, originario de Monterrey, Nuevo León, platica vía telefónica que Meyer (El calambre y Los últimos cristeros) fue quien lo invitó directamente para trabajar en el filme:

“Sabía de algunas personas que estaban en el elenco, entonces como que todo el equipo y el guión me pareció espectacular. No conocía a Matías, ni su trabajo, pero desde la primera junta que tuvimos todo fluyó muy bien. Y él deseaba narrar una historia apoyándose en los actores, y eso es bonito, que alguien confié en ti para construir algo”.

–¿Qué opina del tópico de la familia en la cinta?

–Me parece que es una película muy completa. No hace conclusiones apresuradas, ni a la ligera, ni un juicio de valor, simplemente es lo que es, es lo que hay y no hay explicación detrás. Creo que es un largometraje muy complejo. A mí me causa conflicto la idea del individualismo, porque el amor finalmente tiene que ver con concentrarte en los otros, pero también está el amor propio que te impulsa a tomar decisiones, que te hace cambiar el rumbo de tu camino. No por algo se inventaron los retornos, porque tenemos todo el derecho de cambiar de dirección, y esta película hace referencia constantemente en torno a las decisiones, desde el padre, los hijos, la maternidad, en fin.

Así define a Amores modernos: “Es una historia del amor en sus distintas manifestaciones. Es una radiografía de cómo nos relacionamos en la actualidad, de las decisiones que tomamos en la actualidad, de qué tan egoístas somos y qué tanto estamos dispuestos a sacrificarnos por el otro”.

