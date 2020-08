El Mississippi en Llamas de Alan Parker que cobró vida con el #BlackLivesMatter

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Hay diversos filmes que marcaron al ecléctico cineasta británico Alan Parker, quien falleció a los 76 años, además de la histórica Evita (1996) y la crudeza de Expresso de Medianoche (1978). La crítica de finales de los ochentas destacó su trabajo Mississippi en Llamas (1988), una cinta compleja sobre la discriminación racial y los derechos civiles en Estados Unidos.

Hubo distintas cintas en su prolífica y estética carrera que le valieron elogios, además de las mencionadas, Bugsy Malone (1976), Pink Floyd: The Wall (1982), Las cenizas de Ángela (1991) y La vida de David Gale(2003).

Sin embargo fue Mississippi en Llamas una de las que detonó diálogos en Estados Unidos y el mundo, similares a los de Matar a un ruiseñor (1968) –original de Harper Lee que la hizo merecedora de un Pullitzer–, en torno a la discriminación racial de cara a una década de los noventas en donde la crítica pensaba que el tema ya estaba resuelto.

La cinta aclamada fuera de los EU con tres Premios Bafta que incluyeron Mejor Fotografía, Montaje y Sonido, más un Oso de Plata a Gene Hackman como Mejor Actor en el Festival de Berlín, solo alcanzó nominaciones a Mejor Actor por la Asociación de Críticos de Los Ángeles, a Mejor Película y Actor por el Círculo de Críticos de Nueva York, y un Premio Óscar como Mejor Fotografía, ello a pesar de tener siete nominaciones (incluyendo Mejor Película y Director).

El tiempo le devolvería a Alan Parker el reconocimiento a esta cinta y toda su carrera, pues la Academia Británica de Cine reunida en los BAFTA le otorgaría el premio honorario “por el carácter excepcional de su trabajo” en 2013.

La trama de Mississippi en Llamas se desenvuelve en la década de los sesentas en medio de un pueblo de Mississippi donde el racismo estaba profundamente arraigado, y el Ku Klux Klan (agrupación que recobró fuerza y adeptos tras la toma de presidencia de Donald Trump) reivindicaba su supremacía blanca.

La historia se desarrolla en medio de la desaparición de tres defensores de derechos humanos, cuya labor de investigación recae en dos agentes del FBI (Gene Hackman y Willem Dafoe), lo que destapa una serie de conspiraciones y una temática elemental sobre derechos civiles.

El tráiler muestra en la escena final una casa modesta de las provincias sureñas de ese país y un anunció con la palabra “Libertad” (Freedom) que termina por explotar en una gran detonación. Esto, más los diálogos del guion que rozaban la crueldad literaria, molestó al sector más conservador de Estados Unidos.

Con el tiempo Mississippi en Llamas fue punto de partida para otras cintas similares, como Ghosts of Mississippi (1996), 12 años esclavo (2013) –que sí obtuvo un Óscar a Mejor Película–, Detroit (2017) e incluso Get Out (2017).

La temática de todas estas cintas hicieron eco en el deceso de George Floyd en Minneapolis a manos del oficial Dereck Chauvin, ello sumado al recordatorio de otras muertes similares que hicieron que muchos afroestadunidenses se unieran al movimiento social #BlackLivesMatter (fundado en 2014 por las líderes de la comunidad afroamericana Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi).

El tema racial recobró fuerza en distintos puntos de Estados Unidos y en Mississippi no fue la excepción. El movimiento incluso llegó a Europa, a París (Francia), Londres (Inglaterra), la ciudad natal de Alan Parker, e incluso a ciudades como Sttutgart (Alemania) donde hubo enfrentamientos a los que llegó la contraparte, la extrema derecha con pancartas donde se leía “White Lives Matter”.

