La alcaldía Cuauhtémoc, al rescate del arte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La compra de 22 mil 994 boletos, que se obsequiarán en septiembre a trabajadores, escuelas y vecinos, fue anunciada por el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en apoyo a presentaciones de música y arte escénico de teatros, funciones en cines, exposiciones para galerías o casas de cultura, y espectáculos en plazas recreativas.

El 76% de la infraestructura cultural de la Ciudad de México se halla en la zona que él dirige, señaló Núñez López, y corresponde al corazón de la República Mexicana:

“Teatros, museos, por supuesto parques, monumentos históricos y turísticos están en territorio de la Cuauhtémoc. Este año traíamos ya, además del circuito cultural Cuauhtémoc, donde nos juntamos con embajadas y con representaciones de entidades federativas, llevando a todos los rincones de la alcaldía festivales y música a nuestras 33 colonias, pero tuvimos que ajustar por la pandemia.

“Traíamos un programa de compra de boletaje, y con la llegada de la necesidad del acompañamiento para la reactivación económica decidimos pasar de una inversión de más de un millón de pesos a cuatro millones por compra de boletaje directo.”

El apoyo es “a teatros, museos, lugares de esparcimiento y recreación, fundamentalmente histórica y turística, para articularla con los vecinos de la alcaldía, y ahora que el semáforo de la nueva normalidad lo permita, darle vida a esta llamada naranja que es fundamental no sólo para la alcaldía sino para el país”.

Además de todos los problemas económicos y sociales en la pandemia, dijo Núñez López, “necesitamos recuperar esta parte de salud mental por el encierro de prácticamente más de 80 días y nos parece fundamental que la cultura juegue un papel importante en ese sentido”.

Eduardo Barajas, director de Arte-Obrera (ArO), edificio de educación artística para niños y adolescentes que actualmente trabaja de manera independiente en la colonia Obrera de la Cuauhtémoc, se juntó recientemente al concejo de tal alcaldía, misma que evalúa las acciones administrativas del alcalde morenista.

“Desde la comunidad artística me sorprende que un político como Néstor Núñez acepte los alcances o limitantes de su posición, y sin temor a errar convoque a la comunidad artística y cultural a formar un consejo de fomento cultural efectivo”, señaló Barajas.

Entre los músicos que ofrecerán conciertos para septiembre destacan: Arcadian Cello Project, Dos más Tres, Andy Mountains, Belafonte Sensacional, el cantautor rupestre poblano Carlos Arellano, Compadres Muertos, Geo Equihua, Jazz Knox, Kristos Lezama, la michoacana Leticia Servín, Mextizzo, Pepe Frank, Orquesta Sinfónica de la Alcaldía Cuauhtémoc, Qué payasos, Quinteto Raíces, el veracruzano Rafael Catana, la prodigiosa Iris Bringas con Jehová Villa, Santa Banana y Santa Sabina.

Entrevista con el alcalde

–Supongo que si en la ciudad hay 187 museos y teatros, en la Cuauhtémoc debe haber una cantidad importante de ellos, ¿verdad?

–Sí, la gran mayoría están acá en la alcaldía, tanto museos como teatros está el 76 % de ellos en la Cuauhtémoc. Obviamente hay algunas excepciones muy importantes en otras alcaldías, por supuesto el Museo Nacional de Antropología en la Miguel Hidalgo, por supuesto la Casa Frida Kahlo en Coyoacán; en Álvaro Obregón, San Ángel… pero sin duda la gran mayoría están aquí en Cuauhtémoc.

“Tenemos la Plaza del Rock and Roll, del Danzón, la Plaza de las Tres Culturas, la Plaza de la Aguilita donde se fundó la ciudad de México-Tenochtitlán, la verdad que la riqueza histórica de la alcaldía Cuauhtémoc no la tiene ninguna otra alcaldía.”

Especificó que cuentan con ocho casas de cultur,a y los teatros que procurarán abrir –si el semáforo sanitario lo permite en septiembre– son: Juan Ruiz de Alarcón, María Rojo, Ernesto Gómez Cruz / Antonio Caso, y los foros: Ágora (Tlatelolco), Lázaro Cárdenas (Eje central) y Foro Lindbergh (Parque México-Condesa).

–Usted habló de las embajadas y mencionó que ya contemplaban comprar boletaje, ¿a qué se refiere?

–Desde que llegamos nosotros a la alcaldía establecimos un programa que se llama Instituto Cultural Cuauhtémoc, donde decidimos llevar a todas las colonias, a espacios públicos de la alcaldía, festivales de música, de teatro, de danza, y nos hicimos acompañar de embajadas cuyas sedes se encuentran radicadas en la alcaldía. Y de entidades de representaciones federativas. Ellos nos ayudaron con algo de recurso.

“Tuvimos comunicación con la embajada de la India, Brasil, Colombia, Marruecos, con cerca de 24 embajadas y cerca de 11 entidades federativas el año pasado.”

Enfatizó: “Lo que representa la Cuauhtémoc es el corazón de la Ciudad de México. El 26 % del PIB de la Ciudad de México. Ninguna demarcación territorial no sólo en la ciudad sino en el país tiene las condiciones de la Cuauhtémoc; no únicamente en lo cultural, sino también en lo político, en lo económico y en lo social.

–¿Por qué apostar por la música y por la cultura?

–Porque además del simbolismo que representa históricamente nuestro legado cultural como centro del país, nos parece fundamental invertir en cultura como alimento espiritual. Prácticamente el recurso público no se direccionaba a los espacios independientes, sino que los delegados que me antecedieron lo gastaban en las celebraciones en el evento del Día del Grito de Independencia, el 15 de septiembre. Este septiembre será muy diferente.

“Redireccionamos para tratar de llegar de manera más contundente a muchos más lugares; pero también es importante decir que no hemos dejado de lado la reactivación económica de otros sectores, por supuesto no con inversión pública, pero sí con el acompañamiento de toda la parte administrativa nos corresponde a nosotros, con restaurantes, como con micro y pequeñas empresas, y de la mano con el gobierno de la Ciudad de México, en el tema de obras, siempre respetando el uso del suelo, que no se violenten las alturas permitidas.”

No obstante, estar la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en un foco con alto nivel de sismicidad, el respeto y el cuidado a los permisos de construcción “son fundamentales para nosotros y hemos tenido mucho cuidado de que así ocurra desde que tomamos posesión el 1 de octubre del 2018”.

–¿Ha podido hablar usted con los grupos culturales independientes?

–Tenemos muy buena comunicación estrecha con los dos grupos más importantes de representación de la mexicanidad, danzantes por supuesto; tenemos comunicación con teatros, con museos, con colectivos y foros independientes, con galerías de arte…

“Habilitamos el Consejo de Fomento Cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc, y ha venido funcionando de manera muy responsable con sus integrantes; le hemos dado mucha vida, y la verdad que eso nos ha permitido vincularnos con prácticamente todas las expresiones y los colectivos que hay en la alcaldía y muchas veces fuera de ella.”

–¿Desean hacer convocatorias, subastas, concursos culturales y artísticos?

–Sí, para la anhelada reactivación estamos planteando un concurso de fotografía; también otro de cuentos para los niños, hacer una edición y una recopilación desde la alcaldía del encierro y de cómo ha sido esta etapa.

“Estamos también por hacer una subasta con algunos pintores, aquí tenemos el Jardín del Arte, en la calle de Sullivan, donde hay una magna vinculación con pintores y artistas que están dispuestos a apoyar en este proceso de reactivación económica.”

–¿Cuál es el principal reto para la alcaldía después de tantos intentos fallidos que truncaron el desarrollo cultural en su demarcación desde el 2000?

–El principal reto es no perder hoy la unión y el ánimo de trabajar en equipo, que ha surgido con la pandemia. Que logremos darle ya una identidad a todo lo que tiene que ver con la cultura en la Cuauhtémoc tras el confinamiento, que caminemos de la mano colectivos, artistas, establecimientos, teatros, foros, galerías y, por supuesto, la alcaldía, para potenciar a su máximo todo el conocimiento cultural, para ayudar y llegar a la mayor cantidad de vecinos. La alcaldía tiene 541 mil habitantes residentes, pero una población flotante diaria de prácticamente 3 millones de personas.

“Entonces, las posibilidades de que la cultura abarque todos los rincones del país desde la Cuauhtémoc son muy amplios, yo creo que el reto mayor es lograr coordinarnos, crear carteleras únicas, generar información conjunta.”

–El Centro Histórico es Patrimonio de la Humanidad, pero a quienes habitamos en la ciudad nos hace falta educación y tolerancia, lo hemos visto en esta pandemia, que este corazón capitalino carece de gente respetuosa…

–Así está catalogado el Centro Histórico y, como lo ha señalado tanto el presidente como la jefa de gobierno, las administraciones, los gobiernos en sus distintos niveles, tenemos una responsabilidad importante para esta nueva normalidad, esta reactivación económica, en esta vuelta a salir de casa.

“Hay también una responsabilidad importante del vecino, de la vecina, de los ciudadanos, donde se tienen que hacer cargo de una parte importante y de ahí su solidaridad, su cultura, su civismo, su acompañamiento, su entendimiento del cuidado que deben de tener para poder ayudar a lo colectivo, es fundamental solidarizarse. Y por eso, la apuesta al tema cultural y artístico debe ser muy importante en este regreso a la nueva normalidad.”

–¿Qué hacer con los vándalos que agreden monumentos artísticos?

–Como lo ha dicho el presidente, hay que respetar la libre manifestación de las ideas. Pero sin lugar a dudas que se han dado manifestaciones donde hay temas muy atrasados y que lastiman mucho a la sociedad mexicana. Hay que atender y acompañarlos porque no ha habido respuesta ni atención por parte del gobierno; también debemos de estar atentos quienes ejercemos alguna labor administrativa de gobierno, para poder cuidar, recuperar y sanear monumentos, estatuas.

“Pero lo primero que te diría es que hay agravios muy importantes a la sociedad mexicana que durante mi gobierno siempre atenderemos y estaremos acompañando con la libre manifestación, nunca estaremos por la violencia; aunque también entendemos que hay necesidades de desahogo y por parte de colectivos que han sido muy agraviados a lo largo de la historia, no sólo en México sino de la humanidad. Estar atentos a la cultura que puede ser una forma de darle cauce, darle salida y entendimiento a los movimientos sociales que convergen en la Cuauhtémoc, el corazón del país.”

–¿Cuáles son sus gustos musicales y artísticos?

–Formación artística no tengo. Te diría que ahora que tuve la oportunidad a través del circuito cultural Cuauhtémoc, con las embajadas, con las entidades federativas, de escuchar músicas de distintas latitudes del mundo, de otras entidades federativas y del arte incluyente, me atrevería a decir que me gusta de todo un poco, y que estamos en el ánimo de seguir aprendiendo, conociendo toda esta parte cultural que nos parece riquísima. La música y la cultura no tienen que llegar sólo a un sector de la población, necesitamos que llegue a todos los rincones de la alcaldía, de la ciudad, y ese es en el esfuerzo y el ánimo en el que estamos.

“Soy abogado, de licenciatura estudié derecho en el ITAM y tengo una maestría en democracia y parlamento por Jurídicas de la UNAM. Me he dedicado a estudiar para ser servidor público, es mi vocación. Lo que me atrae de la cultura mexicana es la historia y nuestras tradiciones: música, pintura, muralismo, y particularmente la historia de las civilizaciones prehispánicas.”

–¿Cómo le gustaría ser recordado en su gestión?

–El ánimo anterior de las delegaciones políticas se dedicaba a administrar trámites burocráticos para los vecinos. Yo quisiera que esta primera alcaldía, a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, sea recordada como una alcaldía que vino a gobernar y no nada más a administrar. Esa gobernanza pasa por todo lo que ocurre en la Cuauhtémoc, cultura, economía, turismo, político, ecología. Todos los temas… Ese sería el legado que me gustaría dejar: la gobernanza.”

Además de “Lalo” Barajas de Arte Obrera (ArO), integran el Consejo de Cultura en la Cuauhtémoc: Brigada para Leer en Libertad, Un Teatro, Universidad del Claustro de Sor Juana, Cultura UACM, Escuela de Iniciación Artística No.1, ISSSTE Cultura, Tepito Arte Acá, Unión Mexicana de Mariachis y Youkali AC.

