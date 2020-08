Ver, oír, aplaudir, silbar…

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El fin de semana ha llegado y aquí se muestras las recomendaciones de eventos culturales para nuestros lectores.

Cuentos desde tu casa

Con el propósito de fomentar la comunicación, la creatividad y la distribución de saberes a través de la narración oral entre el público del área metropolitana, la Galería José María Velasco (GJMV) presenta Cuentos desde tu casa, iniciativa que se realiza en coordinación del Foro Internacional de Narración Oral (FINO). En junio, la Secretaría de Cultura (SC) federal lanzó una convocatoria a partir de la cual se recibieron más de 20 videos en los que participan alumnos de los talleres: El barrio toma la palabra, Voces Trans-parentes y A través del espejo, todos impartidos por la Galería. Las temáticas que se abordan en los videos son diversas, cada narración permitirá a la audiencia transportarse a otros paisajes, de manera lúdica y entretenida. Los videos se transmitirán los días sábados a las 14 y 20 horas, a través de las redes sociales de la galería: @GJMVmx en Twitter y en la página Galería José María Velasco en Facebook.

El París de Modigliani y sus contemporáneos

Diversas instituciones gubernamentales, lideradas por la Secretaría de Cultura federal, lanzarán el micrositio El París de Modigliani y sus contemporáneos, esto con el objetivo de ofrecer al público una aproximación digital a esta muestra. Con esta exposición, México retoma el aporte del pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani, en el Centenario de su fallecimiento, ocurrido el 24 de enero de 1920, cuando tenía apenas 35 años de edad. La muestra referida estará disponible a partir de este sábado 1 de agosto a las 12 horas y ha sido integrada por contenidos que permiten disfrutar las secciones de la exposición, líneas de tiempo y una selección de música de la época. Podrá disfrutarse de manera gratuita desde cualquier dispositivo con conexión a internet a través de su micrositio. En este espacio podrá realizar una navegación accesible a través de los contenidos de acuerdo con sus intereses, ya sean elementos didácticos como la línea del tiempo, materiales audiovisuales o música de esa época.

67 años del estreno en México de “La Celestina”

A 67 años del estreno en nuestro país de la puesta en escena La Celestina de Fernando de Rojas, bajo la dirección de Álvaro Custodio y en la que participó la primera actriz Rosenda Monteros, la Compañía Nacional de Teatro (CNT) ofrecerá la lectura y tertulia virtuales en vivo bajo el nombre Revisitando “La Celestina”. En esta actividad, que será transmitida este 31 de julio a las 20 horas por su cuenta oficial de Facebook se leerán fragmentos de la obra clásica y se conversará sobre este montaje.

La Celestina es una de las obras más representativas de la literatura española del Siglo de Oro. En 1953, de la mano de Álvaro Custodio, fue llevada a escena por primera vez en nuestro país, donde se estrenó con la compañía Teatro Español de México en la Sala Molière del Instituto Francés de América Latina. En el reparto original figuraban las actrices Amparo Villegas (en el papel protagónico), Pilar Crespo, Ofelia Guilmáin y Rosenda Monteros. Para disfrutar de esta puesta en escena puedo hacerlo desde cualquier dispositivo con conexión a internet y no necesita salir de casa.

Taller coreográfico de la UNAM en streaming

El Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las compañías más longevas y destacadas de nuestro país, fundada en 1970 por la maestra Gloria Contreras, la cual dirigió hasta su muerte en 2015, ofrecerá diversos live streaming a través de Facebook durante el mes de agosto para el público virtual. El primero de ellos se realizará este domingo 2 con el Concierto en re de Gloria Contreras, donde habrá además una sesión de preguntas y respuestas con Nora Blancas, exbailarina de este Taller Coreográfico. Para el 9 de agosto se llevará a cabo Danza para mujeres, en dicha ocasión en la sesión de preguntas estará presente la bailarina Carla Robledo. El domingo 16 tendrá lugar el estreno, All alone, yet together de Sarah Matry-Guerre, para el día 23 se transmitirá Romeo y Julieta de Gloria Contreras y en el último domingo del mes de agosto estará presente el Estudio Revolucionario y Dvorak, con la presencia de Rocío Bernal exbailarina del Taller Coreográfico de la UNAM.

Cursos y talleres de Filmoteca UNAM

La Filmoteca UNAM lanzó una convocatoria para cursos y talleres, entre estos se encuentran: Fuerzas femeninas, la mujer en el cine de blanco y negro; Historia a través del cine Latinoamericano 1 y el Taller Análisis conceptual y formal de la obra fotográfica. Dirigido al público en general, previa inscripción, las actividades responden al compromiso de atención a la comunidad durante el periodo de permanencia domiciliaria como medida preventiva ante el covid-19, y en respuesta a las recomendaciones de las autoridades de salud y universitarias. El costo general es de 2 mil 400 pesos por persona, además de que hay cinco lugares disponibles en cada curso para todos aquellos disponibles para Puntos CulturaUNAM. Para consultar requisitos, fechas e inscripciones vaya a www.filmoteca.unam.mx/cursos-talleres-y-seminarios/ pues casa caso es distinto.

